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صور.. وزير الزراعة: استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الإستراتيجية لزيادة الإنتاج

السبت، 13 أبريل 2019 01:23 م
صور.. وزير الزراعة: استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الإستراتيجية لزيادة الإنتاج وزير الزراعة خلال جولته بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ
كتب عز النوبى
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قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن محطة البحوث الزراعية بسخا تعد واحدة من أهم المحطات البحثية الرئيسية التى يتم الاعتماد عليها فى البحوث العلمية للنهوض بالإنتاج الزراعى، وزيادة الانتاجية واستنباط اصناف جديدة من المحاصيل المختلفة وخاصة الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الزراعة، لمحافظة كفر الشيخ برفقة الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد سيلمان رئيس مركز البحوث الزراعية وقيادات وزارة الزراعة ومحافظة كفر الشيخ.

وأشار أبو ستيت، إلى أن هناك تعاون دائم ومستمر بين وزارة الزراعة ومحافظة كفر الشيخ، فى انجاز العديد من الملفات المتعلقة برفع مستوى معيشة فلاحيها، وتحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، لافتا إلى أن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، وهناك تعاون كبير انجاز ملفات وطلبات المنفعة العامة للتيسير على ابنائها.

ورحب الدكتور اسماعيل عبدالحميد، محافظ كفر الشيخ، بزيارة وزير الزراعة للمحافظة التى تعتبر زراعية فى المقام الأول حيث تسهم بنسبة 40% من إنتاج القطن و33% من إنتاج الارز بالإضافة إنتاج الأسماك.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر لوزير الزراعة، على موافقته بزيادة مساحة زراعة الأرز فى المحافظة من 170 ألف فدان إلى 277 ألف بالإضافة إلى زراعة 50 الف فدان بمياه الصرف الزراعى.

كما تفقد أبو ستيت البرامج البحثية وسلالات اصناف الفول والبصل والشعير والكتان، وأكد أن الباحثين فى المحطة استطاعوا استنباط أصناف من الفول عالية الإنتاجية ومقاومة لمرض الهالوك وحول محصول الكتان، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تدعم زراعته بعد تراجع مساحته فى السنوات الأخيرة لأنه محصول مربح للمزارعين ويعتبر من المحاصيل متعددة الأغراض حيث يتم استخدامه فى أكثر من صناعة منها الملابس والزيوت.

 
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