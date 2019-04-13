صور.. وزير الإسكان يشدد على تفعيل الضبطية القضائية لوحدات الإسكان الاجتماعى

كتب أحمد حسن

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد من المشروعات بمدينة بدر، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عادل الدسوقى، رئيس جهاز تنمية المدينة، ونوابه ومعاونوه.

وبدأ الدكتور عاصم الجزار، زيارته بتفقد المنطقة المخططة لإقامة أنشطة ترفيهية (مطاعم - ملاهى - أنشطة رياضية - غيرها)، والواقعة على الطريق الفاصل بين مدينتى بدر وهليوبوليس، وهو طريق حيوى يربط مدينة بدر بطريق مصر / إسماعيلية الصحراوى، عند المركز الطبى العالمى، بجانب تفقد منطقة أخرى، مخططة لإقامة مطاعم، ومتنزهات، وملاه مائية، وتقع على أحد الطرق المحورية بالمدينة، أمام مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.

ووجه الوزير بضرورة توفير الأنشطة الترفيهية الخدمية بالمدينة، باعتبارها أحد المشروعات المهمة جدا لخدمة سكان المدينة، فنحن نهدف إلى خدمة المواطنين، وتوفير جميع احتياجاتهم، كما أنها سترفع من قيمة المدينة، وتؤدى إلى رفع نسب الإشغال بها، وستكون من عوامل جذب السكان، مكلفا بالبدء فى طرح هذه الأنشطة على المستثمرين بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، والترويج لها.

وانتقل الدكتور عاصم الجزار لتفقد مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 528 وحدة سكنية، وجارٍ الانتهاء من تشطيب 1128 وحدة أخرى، وتم بالمشروع تنفيذ مول تجارى، وجارٍ تنفيذ مركز طبى، ومسجد، وتم تخصيص أرض لتنفيذ مدرسة، وشدد وزير الإسكان على ضرورة الاهتمام بجودة تشطيب الواجهات الخارجية للعمارات.

كما تفقد الجزار مشروع "سكن مصر" بالمدينة، حيث إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة، وجارٍ تنفيذ 10 آلاف وحدة أخرى، بالمشروع، سيتم طرحها للعاملين بالجهات الحكومية، التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنه يتم تنفيذ المبانى الخدمية بالتوازى مع تنفيذ الوحدات، حيث إنه جارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسى بها 42 فصلا، وحضانة، ووحدة صحية، وسوق تجارية كبيرة، وجارٍ طرح سوقين تجاريتين، ومدرسة للتعليم الأساسى، ووحدة صحية، ومخبز.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 25464 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 30024 وحدة أخرى، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع بالمدينة 8.755 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 89 مشروعًا خدميًا بمناطق الإسكان الاجتماعى، وتشمل (مدارس - حضانات - وحدات صحية - أسواق تجارية - نواد وملاعب - دور عبادة - خدمات عامة).

وأكد وزير الإسكان ضرورة تفعيل الضبطية القضائية لوحدات الإسكان الاجتماعى، والتأكد من شغل الوحدات من قبل المستحقين.

وخلال جولته التفقدية بمدينة بدر، كلف وزير الإسكان بضرورة الاهتمام بمنظومة النقل الداخلى والخارجى بالمدينة، فهى إحدى الخدمات الضرورية لحياة المواطنين، كما كلف بضرورة توفير نقاط توزيع الخبز بمنطقة إسكان المحافظة (193 عمارة)، نظرا لورود بعض الشكاوى من سكان تلك المنطقة بخصوص توافر أماكن بيع الخبز.