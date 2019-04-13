صور.. نقابة البترول تنظم مؤتمرا لتأييد التعديلات الدستورية برأس غارب

كتبت مروة الغول

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبترول بالتعاون مع الشركة العامة للبترول مؤتمرا لتأييد التعديلات الدستورية ودعم المشاركة بمدينة رأس غارب.

و شارك بالمؤتمر الشركة العامة للبترول والسويس للزيت و خليج السويس للبترول وخليج السويس ومصر البترول وتاون جاس وبتروجلف وايست زيت بتروليوم وبتروبل وجمسة للبترول.

و حضر المؤتمر محمد جبران، رئيس النقابة العامة البترول والمهندس نبيل عبدالصادق، رئيس الشركة العامة للبترول وشيخ شيوخ رأس غارب وأعضاء مجلس النواب والمكتب التنفيىذى بالنقابة العامة واعضاء النقابة العامة ورؤساد مجالس شركات البترول بالبحر الاحمر.







تأييد التعديلات الدستورية