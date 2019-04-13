صور.. مواطنو هندوراس يواصلون ترك دولتهم ويهاجرون إلى الولايات المتحدة

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

يواصل المئات من مواطنى هندوراس ترك دولتهم بسبب العنف والفقر الذى دفع المئات من الهندوراسيين، إلى مغادرة بلادهم فى مسيرة قاصدين الولايات المتحدة عبر المكسيك.

ويسعى المهاجرون العبور للحدود الجنوبية للمكسيك بشكل غير قانونى، فى محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة، ويفر عدد من هؤلاء من العنف والفقر فى جواتيمالا والسلفادور وهندوراس، وخلال عبورهم المكسيك، يقعون غالباً ضحية عصابات إجرامية ومهربين للبشر.

الجدير بالذكر أن جمهورية "هندوراس" هى جمهورية فى أمريكا الوسطى، تحدها إلى الغرب جواتيمالا، إلى الجنوب الغربى السلفادور، إلى الجنوب الشرقى من نيكاراجوا، ومن الجنوب المحيط الهادئ فى خليج فونسيكا، وإلى الشمال من خليج هندوراس، مدخل واسع للبحر الكاريبي.



قافلة مهاجرين يزحفون باتجاه الولايات المتحدة



قافلة مهاجرين يزحفون باتجاه الولايات المتحدة



قافلة مهاجرين يزحفون باتجاه الولايات المتحدة



قافلة مهاجرين يزحفون باتجاه الولايات المتحدة



قافلة مهاجرين يزحفون باتجاه الولايات المتحدة



قافلة مهاجرين يزحفون باتجاه الولايات المتحدة



قافلة مهاجرين يزحفون باتجاه الولايات المتحدة



قافلة مهاجرين يزحفون باتجاه الولايات المتحدة



قافلة مهاجرين يزحفون باتجاه الولايات المتحدة