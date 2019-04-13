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صور.. مكتبة الإسكندرية تشهد المؤتمر الختامى لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى

السبت، 13 أبريل 2019 01:11 ص
صور.. مكتبة الإسكندرية تشهد المؤتمر الختامى لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى
الاسكندرية جاكلين منير
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شهدت مكتبة الإسكندرية المرحلة الأخيرة من نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى الذى ينظمه برنامج مكتبة الإسكندرية لأنشطة الشباب بالتعاون مع مبادرة "خطوة لفوق"  للعام الثامن على التوالى يقوم فيه المشاركون بمحاكاة عدد من الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبى، بعد أن يتم إكسابهم المهارات والمعلومات اللازمة لذلك.

وينقسم النموذج إلى ثلاث مراحل، يبدأ بالمرحلة التحضيرية، ويتم شرح هيكل الاتحاد الأوروبي، وعلاقته بدول جنوب المتوسط، والتحديات التى يواجهها الاتحاد، وأهم القضايا التى سيتناولها نموذج المحاكاة، أما المرحلة الثانية، فيتم فيها تقسيم المشاركين على المجالس المكونة لنموذج المحاكاة، وهى: المجلس الأوروبى، والبرلمان الأوروبى، ومنظمة حلف شمال الأطلسى) الناتو(البنك الأوروبى للاستثمار، والمحكمة الأوروبية العليا ويقوم المشاركون فى هذه المرحلة، بتناول القضايا والتحديات بشكل أعم، والتى تخص كل مجلس على حدا.

والمرحلة الثالثة تستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاى ويتم فيه النقاش والتفاوض حول عدد من القضايا الهامة التابعة للأتحاد الاوروبى حتى يتم دراستها بشكل جيد ومحاكاتها للوقوف على جميع عناصرها ليتم الوصل لأفضل الحلول.

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