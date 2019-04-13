صور..محافظ شمال سيناء يمنح 10تأشيرات حج بالقرعة العلنية لـ10 مسنين بالمحافظة

شمال سيناء - محمد حسين

منح اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء 10 تأشيرات حج لـ 10 من كبار السن بالمحافظة ممن سبق تقدمهم للحصول عليها.

وقال محافظ شمال سيناء، إنه تم هذا العام إجراء قرعة علنية على الـ10 تأشيرات المخصصة لمحافظة شمال سيناء، وتم ذلك فى احتفال فى ديوان المحافظة اليوم .

وفاز بالقرعة كل من، سعد أحمد حسين، عزيزة محمد حسين، منار محمد كامل، سعيد حسن سلمى، أحلام جمعة عياش، عبد الشافى فريد موسى، فاطمة مختار محمد، افتراج محمود سليمان، نفيسه سالم حمام، أفراح أحمد.

تأشيرات حج بالقرعة العلنية (1)



تأشيرات حج بالقرعة العلنية (2)



تأشيرات حج بالقرعة العلنية (3)



تأشيرات حج بالقرعة العلنية (4)