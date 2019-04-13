صور.. محافظ البحيرة: كل صوت فى صناديق الاستفتاء رصاصة فى صدر الخائنين

البحيرة - ناصر جودة

أقيم اليوم مؤتمرا حاشدا للقطاع الزراعى بالبحيرة لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة وذلك بمجمع دمنهور الثقافي.

شارك فى المؤتمر اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والمهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة والمهندس عماد الشهاوى رئيس الجمعية المركزية وزهير سارى رئيس الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى والنائب محمد زين الدين أمين عام حزب مستقبل وطن ومحمد وجيه خالد أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن والنائب عصام الفقى وبهاء العطار نقيب الفلاحين والعديد من القيادات الزراعية بالمحافظة.

وقام الدكتور الشحات منصور عميد كلية الحقوق بجامعة بنها باستعراض التعديلات الدستورية وشرحها للحضور.

من جانبه، قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عندما علمت بهذا الاحتشاد الهائل من العاملين بالقطاع الزراعى بالبحيرة لم أتردد لحظة فى المشاركة فى هذا الموتمر المتميز.

وطالب كافة الفئات الاجتماعية بالخروج للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن أهالى المحافظة لديهم الوعى والفكر ما يحفزهم على الخروج للرد على كل خائن للوطن.

وتابع: كل صوت فى صناديق الاستفتاء يعد رصاصه فى صدر الخائنين وستكون محافظة البحيرة الأولى على مستوى الجمهورية فى المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة على أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الجديدة لصنع مستقبل أفضل للأجيال القادم، مضيفا أن المزارعين يمثلون أكثر من 60% من الشعب المصرى ولابد أن تكون لهم الكلمة الأولى فى هذا الاستحقاق السياسى.

وقال محمد زين الدين أمين حزب مستقبل وطن:" جميعا علينا مسؤولية كبيرة تجاه الوطن ولابد أن نتكاتف للخروج بالبلاد من هذه المرحلة الصعبة، مطالبا بالخروج بكثافة للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة".

وأكد محمد وجيه خالد أمين عام حزب مستقبل وطن أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات فى الدولة وله دور كبير فى حس المزراعين للخروج للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال النائب عصام الفقى إن الخروج يوم الاستفتاء على التعديلات يعد واجب وطنى وعلينا جميعا المشاركة الفعالة فى هذا اليوم.

وطالب عماد الشهاوى رئيس الجمعية المركزية بالبحيرة أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء الجمعيات المحلية وأسرهم بالمشاركة فى تعديلات الدستور كما أكّد زهير سارى رئيس الجمعية المركزية للاصلاح الزراعى إننا جميعا علينا أن نتصدى بكل حزم بمن يقفون ضد انجازات الدوله وهذا لم ياتى إلا بخروجنا لصناديق الاستفتاء.

وأكد بهاء العطار نقيب الفلاحين أن الفلاحين فى محافظة البحيرة وفى كل محافظات مصر أكثر من 60%من الكتلة التصويته والفلاح المصرى هو عصب الحياه فى مصر وعلينا جميعا كفلاحين أن نثبت للعالم كله أن مصر قادرة على أن تكون الأولى دائما فى المشاركة السياسية.

مؤتمر تأييد التعديلات الدستورية (1)



مؤتمر تأييد التعديلات الدستورية (2)



مؤتمر تأييد التعديلات الدستورية (3)



مؤتمر تأييد التعديلات الدستورية (4)



مؤتمر تأييد التعديلات الدستورية (5)