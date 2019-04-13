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صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد يفتتح حفل معرض ختام الأنشطة التربوية

السبت، 13 أبريل 2019 04:57 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد يفتتح حفل معرض ختام الأنشطة التربوية خلال الافتتاح
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية على أن الاهتمام بالتعليم والعلم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة للبلاد كما أشاد بجهود جميع القائمين على العمل بالمدرسة المصرية العربية الدولية بالمجمع التعليمى للغات تقديرًا لما حققته المدرسة من مستوى متميز على مستوى المدارس الدولية بالنظم البريطانية.
 
جاء ذلك خلال حضور محافظ الإسماعيلية يرافقه الدكتور خالد خلف قبيص، وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية للإحتفالية السنوية الكبيرة التى تظمتها مديرية التربية والتعليم بمقر مدرسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث فى حضور المهندس أحمد المصرى رئيس مجلس الأمناء والأباء والنواب أحمد بدران البعلى وعصام منسى عضوا البرلمان وعادل عثمان وكيل مدير التربية والتنعليم بالمحافظة وجمع كبير من قيادات المديرية ومديرى الادارات والأساتذة والمعلمين و أسر وأولياء الطلاب بمختلف المراحل التعليمية وذلك إحتفالا بختام الأنشطة الفنية للعام الدراسى 2019/2018.
 
وخلال مراسم الاحتفال أفتتح محافظ الإسماعيلية، ومرافقوه من القيادات المعرض السنوى لأنشطة الطلاب بمدارس الإسماعيلية بمختلف المراحل التعليمية والذى يضم كافة منتجات الأنشطة فى مجالات التربية الفنية والتربية الاجتماعية والرياضية والنشاط الصناعى والابتكارات والعديد والعديد من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية التى نفذها الطلاب  ومنتجات المدارس من المشغولات اليدوية والأطعمة والمواد الغذائية.
 
وتضمنت فقرات الحفل تقديم عروض فنية استعراضية و فقرات شعرية وغنائية ومسرحية لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية .
 
وأشاد "عثمان"، بجهود جميع أولياء الأمور وأسر الطلاب فى تخريج أبناء بهذا المستوى العلمى وصناعة جيل يستطيع حمل راية مصر وقياداتها مستقبلاً.
 
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