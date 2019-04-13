صور.. مارثون جرى لشباب المنيا تحت شعار"أنت الأقوى..لا للمخدرات"

كتب فريق المحافظات

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وإدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا مارثون جرى رياضى بكورنيش النيل بمدينة المنيا بعنوان " أنت الأقوى ...لا للمخدرات".

وذلك تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا فى إطار حملات التوعية المستمرة لأبناء المحافظة بخطورة الإدمان والمخدرات وطرق العلاج المجانى الذى توفره الدولة من خلال الأتصال بخدمات الخط الساخن 16023.

وقال مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة إن المارثون انطلق الساعة العاشرة صباحاً من مركز شباب دماريس إلى نادى المنيا الرياضى بكورنيش النيل بمدينة المنيا بهدف زيادة الوعى بقضية الإدمان والمخدرات لدى الشباب.

وأضاف أنه تم توزيع جوائز مالية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على الفائزين بالمارثون وتكريمهم كذلك القاء كلمة عن خطورة الإدمان والمخدرات وتأثيرها السلبى على الشباب.

وقالت مارية نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة إن المارثون يأتى فى إطار الجهود المستمرة لتوعية أبناء المنيا بخطورة الإدمان والمخدرات ، حيث شملت حملات التوعية خلال الفترة الماضية المواطنين والشباب بالشوارع الرئيسية والميادين بمراكز المحافظة التسع كذلك عمال المنطقة الصناعية والمحاجر وطلاب الجامعات والمدارس والآن يتم توعية العاملين بالمصالح والقطاعات الحكومية المختلفة.

وأوضح بلال شعبان منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمحافظة المنيا إن الهدف من المبادرات الميدانية واللقاءات المباشرة مع المواطنين والفعاليات الثقافية والرياضية الوصول إلى أكبر عدد من الشباب والمواطنين بمختلف فئاتهم و الحديث معهم عن خطورة المخدرات والإدمان والعمل على رفع الوعى لديهم بخطورة تلك القضية على المجتمع والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطى المخدرات، والتعريف بخدمات الخط الساخن وطرق العلاج المجانى والذى يتم بسرية كاملة عقب الاتصال بخدمات الخط الساخن.

مارثون جرى لشباب المنيا (1)



مارثون جرى لشباب المنيا (2)



مارثون جرى لشباب المنيا (3)



مارثون جرى لشباب المنيا (4)



مارثون جرى لشباب المنيا (5)