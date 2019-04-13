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صور.. قبل رمضان.. ضبط 22 طن تمور فاسدة داخل مصنع بالجيزة

السبت، 13 أبريل 2019 12:02 م
صور.. قبل رمضان.. ضبط 22 طن تمور فاسدة داخل مصنع بالجيزة جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت شرطة التموين في ضبط 22 طن من التمور منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى داخل أحد مصانع إنتاج التمور بالجيزة.

تمور منتهية الصلاحية
تمور منتهية الصلاحية

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام "صاحب مصنع تمور" بدون ترخيص في البدرشين ، بعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية وإستغلال علامة تجارية (بدون وجه حق) ، وتدوين عناوين وهمية للتهرب من الجهات الرقابية خشية ضبطه ، مستغلاً قرب حلول شهر رمضان المبارك وإقبال المواطنين على التمور ، مما يُعد بذلك مدخلاً الغش ومسبباً أخطاراً على الصحة العامة للمواطنين ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد مأمورية بالتنسيق مع مفتشى التموين والأغذية تم إستهداف المصنع وتم ضبط "المدير المسئول المصنع، وعُثر على 10 طن بلح معبأة داخل أجولة بلاستيك بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، و10 طن عجوة  مفرومة بدون بيانات، و(183) كرتونة عجوة زنة الواحدة 10 كيلو جرام من بينها (156) كرتونة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، و(4) ماكينات "فرم، نزع نواه البلح"، بإجمالى مضبوطات (21,830 طن بلح وعجوة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى) ، كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة.

تمور فاسدة
تمور فاسدة

 


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