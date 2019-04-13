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صور..فريق طبى بمستشفى بنها للتأمين الصحى ببنها يجرى جراحة نادرة لمريضة سرطان

السبت، 13 أبريل 2019 02:01 م
صور..فريق طبى بمستشفى بنها للتأمين الصحى ببنها يجرى جراحة نادرة لمريضة سرطان الفريق الطبى أثناء استئصاله الورم
القليوبية - نيفين طه
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تمكن الفريق الجراحى بمستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها، بقيادة الدكتور أحمد زيدان استشارى الجراحة والمناظير، والدكتور إيهاب عبدالفتاح استشارى الجراحة، والدكتور أحمد أسامة والدكتور أحمد فرج نواب الجراحة، والدكتور أحمد حمدى استشارى التخدير، والدكتور إسلام حجاب أخصائى التخدير وطاقم تمريض العمليات من إجراء عملية جراحية نادرة لأول مرة بالمستشفى لمريضة تعانى من ورم سرطانى خطير يهدد حياتها بالموت.

من جانبه قال الدكتور أحمد زيدان استشارى الجراحة والمناظير بالتأمين الصحي، إن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت المريضة "و. أ. م" والتى تبلغ من العمر 55 عاما، فى حالة حرجة حيث تبين أنها تعانى من إلام حادة بالبطن وإنسداد بالمعدة مع قئ مستمر، وبعرضها على الدكتور إيهاب عبدالفتاح استشارى الجراحة أوصى لها بعمل منظار بالمعدة، وتبين من خلاله وجود ورم كبير بالمعدة وتم أخذ عينة من الورم للتحليل الباثولوجى والذى كانت نتيجته وجود ورم سرطانى بالمعدة.

وأضاف زيدان، أنه جرى اتخاذ قرار التدخل الجراحى فورا لإنقاذ حياة المريضة من خلال استئصال الورم، وتم تجهيزها للعملية من خلال إجراء التحاليل اللازمة ورسم قلب وأشعة تليفزيونية على القلب وعرضها على استشارى التخدير والذى أكد جاهزية المريضة للعملية.

وأوضح زيدان، أن العملية تعد هى الأولى من نوعها بالتأمين، حيث جرى العادة إجراء عملية لاستئصال الورم بالتدخل الجراحى، ولكن هذه العملية تمت باستخدام المنظار لأول مرة، موضحاً إن العملية استغرقت 11 ساعة، تم خلالها عمل استئصال جذرى للجزء الأسفل للمعدة مع الغدد الليمفاوية المجاورة وإعادة توصيل الجزء العلوى للمعدة بالأمعاء الدقيقة وتوصيل الأمعاء الدقيقة بالأمعاء الغليظة بواسطة المنظار.

وأشار زيدان، أن العملية نجحت بفضل بالله، والمريضة الآن بحالة جيدة بقسم عناية الجراحة بالتأمين.

وأكد زيدان، أن مثل هذه العمليات النادرة والحديثة تتم بفضل تعليمات وتوجيهات الدكتور جمال حجاج مدير عام فرع القليوبية، وتوجيهات الدكتور أحمد حجاج مدير عام المستشفى، والدكتور هشام سعيد نائب مدير المستشفى.

 


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