صور.. شركة مياه الأقصر تستكمل الخطة الدورية لغسيل وتعقيم مرشحات محطة أرمنت الكبرى

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، بقيادة اللواء محمد يحيى كمال، اليوم السبت، أعمال الغسيل والتعقيم لمرشحات المياه بمحطة أرمنت الكبرى، وذلك مع بدء الإستعداد لدخول فترة الصيف.

وأصدر المهندس علاء برعى مدير إدارة الشرب بأرمنت، تعليماته ببدء عملية الغسيل بشكل كامل لضمان جودة المياه المنتجة والتى يقوم بها عدد من الفنيين والعمال المدربين، وبمتابعة الكميائى محمود عمر مدير معامل مياه أرمنت، وعدد من الكميائيين المتخصصين بأعمال التطهير والتعقيم للمرشحات.

وإستكملت الشركة أعمال الخطة الدورية لغسيل وتعقيم مراحل المعالجة لمحطة مياه أرمنت الكبرى، والتى تم وضعها بالتعاون ما بين مدير المحطة المهندس أحمد الأمير، ومدير المعمل الكيميائى محمود أحمد عمر، وقام فريق العمل الخاص بالتشغيل بعمل غسيل للمرشحات، وقام فريق العمل الخاص بالمعمل من كيميائيين وفنيين بالإشراف على عملية التعقيم وذلك لتحديد الجرعات المطلوبة من محلول الكلور المستخدم فى عملية التعقيم قبل دخول المرشحات الخدمة، ‌وأشاد جميع أفراد المعمل بالتعاون من قبل مدير الإدارة ومدير المحطة ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية وجميع أفراد التشغيل والصيانة وذلك لتذليل العقبات، ‌وبإشراف إدارة السلامة والصحة المهنية بقيادة المهندس عمرو الطاهر نائب مدير الإدارة.



غسيل وتعقيم مرشحات محطة أرمنت الكبرى

غسيل وتعقيم مرشحات محطة أرمنت الكبرى

غسيل وتعقيم مرشحات محطة أرمنت الكبرى

غسيل وتعقيم مرشحات محطة أرمنت الكبرى