صور.. ختام فعاليات معرض "حكايتها" للفنانة زينب نور بفرنسا غدًا

كتبت - منى فهمى

تختتم جمعية "الباباياجا" للسيدات بفرنسا – غير هادفة للربح – فعاليات معرض الفنانة الدكتورة زينب نور، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، ومنسق اتفاقية التعاون بين فنون جميلة الزمالك والمعهد الفرنسى بالقاهرة، غدًا الأحد، وتم تنظيم المعرض بعنوان "حكايتها"، خلال الفترة من 10 ابريل الحالى وحتى 14 من نفس الشهر، بمونتروى فى باريس، ومعرض التصوير الفوتوغرافى يوضح حكايات المرأة، معاناتها وأفراحها.



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا

ومن جانبها قالت الدكتورة زينب نور، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، ومنسق اتفاقية التعاون بين فنون جميلة الزمالك والمعهد الفرنسى بالقاهرة، مساء السبت لـ"اليوم السابع"، إنه تم عرض الأعمال الفنية الخاصة بمعرض"حكايتها" فى فرنسا، بالمعرض الذى تم تنظيمه بمتحف محمود مختار بالقاهرة خلال عام 2017، وسافر المعرض إلى فرنسا ليُعاد عرضه فى الدار الذى انطلقت منه فكرة المعرض، أثناء المهمة العلمية التى قامت بها الفنانة زينب نور بفرنسا خلال عام 2016.



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا

الدكتورة زينب نور، منسق اتفاقية التعاون بين كلية فنون جميلة بالزمالك والمعهد الفرنسى بالقاهرة، أضافت: أهم ما يُمكن أن يُقال أن أكثر صور أحبها الفرنسيون هى صور المصريات، وأيضًا طريقة عرض الصور، وتركيب الصور لكل قصة، وستقوم القيادات بجمعية "الباباياجا" للسيدات بفرنسا بتنظيم حفل احتفالا بنجاح المعرض غدًا الأحد، وأتقدم بخالص الشكر لجمعية "الباباياجا"، ولكل من ساهم فى إنجاز هذه الخطوة التى طال انتظارها، وشكر خاص للفنانة والصديقة آن ميشيل فرييه.

وأوضحت زينب نور: تم دعوتى لإلقاء محاضرة عن صورة المرأة الشرقية فى الفن بمدينة أورليانز بالمركز الدولى الجامعى للبحث بالمدينة.



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا

وأكدت الدكتورة زينب نور أنها استفادت من تجربتها الإنسانية والفنية فى فرنسا، التى استمرت 6 أشهر، من خلال معايشة مجموعة من النساء تخطت أعمارهن الستين، والأعمال الفنية فى هذا المعرض توضح حكايات المرأة، معاناتها وأفراحها، وذلك من خلال تجربة فى مجال التصوير الفوتوغرافى.



جانب من الحضور بمعرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من الحضور بمعرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا



جانب من معرض حكايتها للفنانة زينب نور بفرنسا