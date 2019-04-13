صور.. جامعة الإسكندرية تطلق قافلة خدمية لمنطقة باب العبيد بأبيس

الإسكندرية أسماء على بدر

أطلقت جامعة الإسكندرية قافلة الخدمية المجمعة الرابعة، التى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، لخدمة أهالى منطقة باب الأحرار العبيد بأبيس، ضمن سلسلة القوافل المجتمعية التى تأتى على هامش فاعليات الملتقى البيئى التاسع الذى تنظمه جامعة الإسكندرية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

شارك فى تنظيم القافلة وكلاء وأساتذة وطلاب من كلية الطب البيطرى وكلية العلوم وكلية الزراعة سابا باشا وكلية التمريض ومعهد البحوث الطبية، بالإضافة إلى أعضاء من حملة 100 مليون صحة، وصندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، وفريق القادة الاجتماعيين بكلية الطب.

وقامت القافلة خلال اليوم بحملة توعية بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات، للتعريف بأضرار المخدرات والتدخين عن طريق توزيع كتيبات إرشادية، بالإضافة إلى ندوات عامة أخرى عن التوعية الصحية، وأخرى عن أمراض الطفيليات وأنفلونزا الطيور، وأمراض النسا وأهمية الرضاعة الطبيعية، وندوة عن ظاهرة الزواج المبكر وأضراره على الام والجنين، والأنيميا وأسبابها وعلاجها، والنظافة العامة والوقاية من العدوى، وأخرى عن ورام الثدى، كما قام أعضاء القافلة خلال اليوم بعدة أنشطة مختلفة، منها عيادة للكشف المبكر عن الضغط والسكر حيث تم عمل 55 كشف ضغط و13 كشف سكر وقد تم الكشف على 6 حالات فيروس الكبد الوبائى سى يتبع لوزارة الصحة ممثلا فى حملة 100 مليون صحة، كما قام فريق الطب البيطرى بالكشف على 110 من الماشية والدواجن، بالإضافة إلى تقديم استشارات زراعية مختلفة، وإرشادات عن تداول الألبان واللحوم والتعامل الأمن مع الأطعمة وطرق حفظها، وقام فريق الطب البيطرى بالتعاون مع فريق كلية زراعة سابا باشا بفحص عدد من الطيور وتطعيمهم بمضادات للسموم ومنشطات.

وفى إطار تواصل جهود جامعة الإسكندرية فى مواجهة الأمية افتتحت كلية التربية على هامش القافلة فصلين لمحو الامية لتعليم ما يقرب من 55 سيدة كخطوة أولى، وتم بدء إجراءات تسجيلهم بهيئة تعليم الكبار، بالإضافة إلى تدريب 120 طفلا على النظافة الشخصية وطاعة ولى الأمر عن طريق الشخصيات الكرتونية.



















