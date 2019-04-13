صور.. تشغيل 15 أتوبيسًا كهربائيًا لتدعيم 4 خطوط شرقًا وغربًا بالإسكندرية

أكد اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، تشغيل 15 أتوبيسًا كهربائيًا، على 4 خطوط لتكثيف الخدمة عليها، سواء شرقًا أو غربًا.

وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تكثيف العمل بالأتوبيس الكهربائى على 4 خطوط، وهى ( رأس التين - المعمورة )، (المندرة - محطة مصر شارع أبو قير )، (محطة مصر - الكيلو 21 الطريق الدولى) و(محور المحمودية).



الاتوبيس الكهربائى

وأشار اللواء خالد عليوة إلى أن اتفاقية الأتوبيس الكهربائى جاءت بناءً على اهتمام الدولة بالصحة العامة للمواطن، حيث إن الأتوبيس الكهربائى صديق للبيئة ولا يسبب أى تلوث يوفر تلوث ووقود بما يوازى 45 سيارة من الأتوبيس العادى، بالإضافة إلى أنه يوفر وقود المستهلك والمهدر فى الإشارات والمرور بنسبة 40% من المستهلك، كما أنه يوفر فى تكاليف الصيانة بنسبة 30% من الأتوبيس العادى.



الاتوبيس الكهربائى

وفى السياق نفسه، أكد رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب إلى أنه تمت مراجعة اللجنة الفنية لعدد 14 أتوبيسًا جديدًا قادمة من دولة الصين استكمالاً للاتفاقية بتوريد 15 أتوبيسًا كهربائيًا، وتم بالفعل الشحن وسوف تصل إلى الإسكندرية خلال شهر من تاريخ الشحن، مشيرًا إلى أن نجاح التشغيل التجريبى فى السيارة الأولى للأتوبيس الكهربائى التى تم استلامها منذ 3 أشهر، أدت إلى استكمال توريد الـ14 أتوبيسًا الأخرى.

يذكر أن الهيئة العامة للركاب بالإسكندرية قد قامت بالإعلان عن مناقصة عامة عالمية لتوريد عدد 15 أتوبيسًا يعمل بالكهرباء، وقد قامت 17 شركة عالمية بشراء كراسة الشروط وتقدم منها 5 شركات بالعروض فى المناقصة وبعد الانتهاء من البت الفنى والمالى طبقًا للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية تم الترسية على الشركة الصينية بتاريخ 31 أكتوبر 2017.