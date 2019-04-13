صور ..انطلاق مارثون للدراجات بالبحيرة تحت شعار "دستورنا بادينا"

البحيرة - ناصر جودة

انطلقت منذ قليل، فعاليات مارثون الشباب للدراجات بمدينة دمنهور تحت شعار" دستورنا بادينا"، والذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، بالتعاون مع محافظة البحيرة.

شارك فى المارثون اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور واللواء عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، بالإضافة إلى أكثر من 500 شاب على رأسهم ياسين الزغبى أحد الشباب المميز من ذوى الاحتياجات الخاصة الذى كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب.

بدأ مارثون الدراجات الذى يهدف إلى توعية الشباب بأهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من الكوبرى الدولى بمدينة دمنهور، حتى الاستاد الرياضى، ليجوب شوارع المدينة فى أجواء احتفالية مبهجة.

ورفع المشاركون الأعلام المصرية مرددين الهتافات المطالبة بنزول المواطنين للتصويت على التعديلات الدستورية المقترحة.