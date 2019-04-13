صور.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر

انتهت وزارة النقل من تجديد موقع حريق محطة مصر ورممت الرصيف وصدادات نهاية الرصيف التى تضررت بفعل الحريق والاصطدام، كما انتهت من تجديد المبنى الذى تضرر بفعل الاصطدام الذى أدى للحريق.

وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، إن وزارة النقل أسندت تجديد وترميم موقع الحريق بمحطة مصر إلى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل، وأنها انتهت من أعمال تجديد موقع الحريق وأعادته لأفضل مما كان، وقامت بدهانه بعلم مصر.