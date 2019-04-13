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صور.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر

السبت، 13 أبريل 2019 09:00 ص
صور.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر "النقل" تدهن موقع حريق السكة الحديد بـ"علم مصر"
كتب رضا حبيشى
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انتهت وزارة النقل من تجديد موقع حريق محطة مصر ورممت الرصيف وصدادات نهاية الرصيف التى تضررت بفعل الحريق والاصطدام، كما انتهت من تجديد المبنى الذى تضرر بفعل الاصطدام الذى أدى للحريق.
 
وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، إن وزارة النقل أسندت تجديد وترميم موقع الحريق بمحطة مصر إلى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل، وأنها انتهت من أعمال تجديد موقع الحريق وأعادته لأفضل مما كان، وقامت بدهانه بعلم مصر.
 
 
النقل تدهن موقع حريق محطة مصر بعلم مصر (1)
النقل تدهن موقع حريق محطة مصر بعلم مصر

النقل تدهن موقع حريق محطة مصر بعلم مصر (2)
النقل تدهن موقع حريق محطة مصر بعلم مصر

النقل تدهن موقع حريق محطة مصر بعلم مصر (3)
النقل تدهن موقع حريق محطة مصر بعلم مصر

 


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السكة الحديد

حريق محطة مصر

محطة مصر

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وزير النقل

وزارة النقل




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