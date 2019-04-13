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س و ج.. ماذا قالت النيابة للإرهابيين فى مرافعتها بـ"أحداث كنيسة مار مينا"؟

السبت، 13 أبريل 2019 07:00 ص
س و ج.. ماذا قالت النيابة للإرهابيين فى مرافعتها بـ"أحداث كنيسة مار مينا"؟ النيابة - صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، من تسطير كلمة النهاية، فى محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، بعد الانتهاء من سماع مرافعة النيابة العامة.

 

كم عدد المتهمين الحضورى فى القضية؟

ـ يحاكم فى القضية 11 متهما من بينهم 3 متهمين هروب، و8 متهمين محبوسين.

 

ما الدائرة التى تنظر الدعوى؟؟

ــ تنظر الدعوى برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

 

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

ـــ نظرت المحكمة 8 جلسات فى الدعوى حتى الآن، أولها كان فى 10 فبراير من عام 2019 وآخرها جلسة 10 أبريل الجارى والتى استمعت فيها المحكمة لمرافعة النيابة.

 

ما أهم التهم التى تواجه المتهمين؟

ـ يواجه المتهمين مجموعة من التهم منها القتل العمد لـ 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، وتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة، حيازة أسلحة نارية متنوعة.

 

ماذا قالت النيابة فى مرافعتها فى جلسة 10 أبريل؟

ـــ ومن أهم ما جاء فى المرافعة والتى قال فيها ممثل النيابة: "المتهمون تناسوا قول الرسول أن يستوصوا بأهل مصر خيرًا، نحن لا مرتجى لدينا سوى محراب العدالة، قضيتنا المجني عليهم فيها البشرية بعدما استحل الجناة الدماء وظنوا زورا وبهتانا أن الإسلام يحلل ذلك ونسوا أن المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، فهم منافقون ولا يتوارون عن أية محرمات سرقة قتل وافتراء على الإسلام، ديننا أمرنا بالقول اللين، لم نجد فرقا أبدا بين المسلمين والمسيحيين في هذه البلاد إلا على يد هؤلا".

واستكمل ممثل النيابة : إرهاب يحارب مصر في شعبها، ولقد اثبت الشعب بجميع طوائفه أن مصر هى هبة المصريين وأنهم متلاحمين لا يخشون الإرهاب ووسائله الخسيسة.. سيدى الرئيس إرهاب اليوم كإرهاب الأمس فكر الجماعات الإرهابية لا ينتهى إلا بأحكام قضاء مصر العادل".

 

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارميناالعجايبي والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.


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