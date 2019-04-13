سيولة مرورية فى الطرق المؤدية إلى مطار القاهرة الدولى

كتب أحمد مصطفى

شهد محيط مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، سيولة مرورية فى الطرق المؤدية للمطار، من كافة المحاور المختلفة سواء طريق العروبة، أو مدخل المطار من طريق السويس أو القادم من محور سعد الدين الشاذلى، الواصل للطريق الدائرى، وصولا لمدخل المطار، وأخيرا مدخل المطار من طريق الأوتستراد.

وشهدت الحالة المرورية، انتظام رجال المرور على مداخل المطار بطريق صلاح سالم لمنع التكدس، خاصة أعلى كوبرى المطار.

كما شهدت كمائن المطار سيولة مرورية، فى ضوء انتشار عدد كبير من رجال المرور والأمن، لسرعة فحص السيارات وتفتيشها، كما تم تخصيص عدد من رجال الأمن لتفتيش الحقائب بحوزة الركاب فى أتوبيسات النقل العام المترددة على المطار.