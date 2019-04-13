سيدة بالقليوبية تستغيث بقوة أمنية بعد سرقة هاتفها.. والشرطة تضبط الجناة

كتب محمود عبد الراضى ـ القليوبية نيفين طه

استجابت قوة أمنية لاستغاثة مواطنة وضبطت شخصين بالقليوبية كونا تشكيلاً عصابياً لسرقة الهواتف المحمول من المواطنين بالطرق العامة.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القليوبية بأعمال التأمين وتفقد الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائرى بجوار نزلة بهتيم اتجاه القاهرة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.. استغاثت بهم "موظفة- ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، حيث قررت أنها أثناء سيرها بالطريق ، فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية قاما بخطف هاتفها المحمول أثناء تحدثها به ، وفرا هاربَين.

على الفور تم إصطحابها وبتتبع خط سير هروب الجناه وملاحقتهما، عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوة من ضبطهما وتبين أن الأول مقيم بمنطقة المقطم بالقاهرة ، سبق إتهامه فى 3 قضايا "خطف ، مخدرات"ومطلوب التنفيذ عليه فى جناية "مخدرات"و الثانى مقيم شبرا الخيمة، سبق إتهامه فى 3 قضايا "سرقة، مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "تبديد، شروع فى سرقة") حال إستقلالهما دراجة نارية قيادة وملك الأول، وبحوزتهما (4 هواتف محمولة ماركات مختلفة) من بينهم هاتف المجنى عليها.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابيا تخصص فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين ، والهواتف المحمولة المضبوطه حوزتهم من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، والدراجة النارية لتسهيل ممارسة نشاطهما الإجرامى ، واعترفا بارتكاب 11 وقائع بذات الأسلوب، واعترفا بالتصرف فى الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم "صاحب محل موبايلات" – مقيم دائرة القسم – سيئ النية - .. تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط (8) هواتف محمولة مستولى عليها.