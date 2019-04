سكان الإسكندرية ومطروح يختارون "WE" أفضل شبكة.. و"فودافون" أدق فواتير

كتبت هبة السيد

كشفت نتائج استطلاع رأى أجراه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن آراء المستخدمين لشبكات المحمول فى محافظتى الإسكندرية ومطروح خلال شهر مارس الماضى، عن تقارب نتائج الاستطلاع مع نتائج العملاء بمحافظات القاهرة الكبرى، بشأن مدى رضا العملاء بشكل عام عن شركات المحمول، وأبرز الشكاوى من جودة خدمة العملاء، بالإضافة إلى دقة احتساب الفواتير. كشف الاستطلاع عن تصدر شركة WE قائمة رضاء العملاء بشكل عام عن خدمات شبكات المحمول بمستوى ممتاز بنسبة 46% بفارق ضئيل عن شركتى فودافون واتصالات واللتين حصلتا على نسبة 42%، 40% على الترتيب، وأخيراً شركة أورنج بنسبة 37%، وبمستوى جيد تصدرت شركة فودافون بنسبة 42%، تلتها شركتا أورنج واتصالات بنسبة 41%، وحصلت WE على نسبة 40%. وبمستوى مقبول حصلت شركة أورنج على نسبة 19%، ثم اتصالات بنسبة 17%، ثم فوادافون بنسبة 14%، ثم WE بنسبة نسبة 12%.



جودة الخدمة وبالنسبة لمحور جودة خدمة العملاء حصلت شركة WE على أفضل خدمة عملاء بمستوى ممتاز بنسبة 53% تلتها فودافون بنسبة 44%، ثم اتصالات بنسبة 43%، ثم أورانج بنسبة 33%، وبمستوى جيد حصلت شركة أورنج على نسبة 44%، تلتها اتصالات بنسبة 38% ثم شركة فودافون بنسبة 37%، 37%، ثم شركة WE بنسبة 34%، وبمستوى مقبول حصلت شركة أورانج على نسبة 16%، ثم شركة اتصالات بنسبة 14%، ثم شركة فودافون بنسبة 13%، وأخيراً شركة WE بنسبة 11%.

وفى السياق ذاته، استطلع الجهاز آراء المستخدمين عن جودة مركز خدمة الجمهور، وأظهر الاستطلاع تصدر شركة WE جودة مركز خدمة الجمهور بمستوى ممتاز، وذلك بعدما حصلت على نسبة 51%، ثم شركة اتصالات بنسبة 48%، ثم شركتا فودافون وأورنج بنسبة 46% و40% على الترتيب، وبمستوى جيد حصلت شركة أورانج على نسبة 42% ثم فودافون بنسبة 41%، ثم شركة اتصالات بنسبة 36%، ثم شركة شركة WE بنسبة 35%، وبمستوى مقبول حصلت شركتا اتصالات وأورنج على نسبة 13%، ثم شركة WE بنسبة 10%، ثم شركة فودافون بنسبة 9%.

وبالنسبة لنتائج الاتصال، أظهر الاستطلاع أن نسبة 33% من عملاء شبكة فودافون يجرون اتصالا فعليا، ونسبة 5% يظهر لهم مشغول سريع، ونسبة 8% ترفض الشبكة التعاون، ونسبة 8% غير متاح، ونسبة 26% لا يرد.

أما شبكة أورانج فأظهر الاستطلاع انخفاض نسبة العملاء الذين يجرون اتصالا فعليا إلى 25%، وزيادة عدد العملاء الذين يظهر لهم مشغول سريع إلى 9%، فيما ارتفعت نسبة رفض التعاون إلى 10%، وزادت نسبة غير متاح إلى 34%، ونسبة 17% لا يرد.

وبالنسبة لشبكة اتصالات مصر أظهر الاستطلاع أن نسبة العملاء الذين يجرون اتصالا فعليا إلى 24%، وعدد العملاء الذين يظهر لهم مشغول سريع إلى 10%، فيما بلغت نسبة رفض التعاون 7%، وزادت نسبة غير متاح إلى 27%، ونسبة 21% لا يرد.

وبالنسبة لشبكة WE بلغت نسبة العملاء الذين يجرون اتصالا فعليا إلى 19%، وزيادة عدد العملاء الذين يظهر لهم مشغول سريع إلى 24%، فيما انخفضت نسبة رفض التعاون إلى 6%، وبلغت نسبة غير متاح إلى 19%، ونسبة 8% لا يرد.

وحول دقة احتساب الفواتير بيّن الاستطلاع تصدر شركتى اتصالات وفودافون نسبة الشركات الحاصلة على مستوى مضبوط بنسبة 88%، 85% على الترتيب، ثم WE بنسبة 84%، ثم شركة أورنج بنسبة 68%، فيما اشتكى نسبة 15% من العملاء من فواتير فودافون، و32% من فواتير أورنج، ونسبة 14% لشركة we، وشركة اتصالات بنسبة 12%.



كروت الشحن ورداً على محور صدق الشركة فى كروت الشحن بالنسبة لدقة الخصم من تلك الكروت، أوضح الاستطلاع أن نسبة 88% من عملاء شركة WE يرونها مضبوطة، ثم اتصالات بنسبة 74%، ثم فودافون بنسبة 70% ونسبة 64% لأورنج، فيما يرى نسبة 30% من عملاء شركة فودافون أن دقة الخصم من كروت الشحن غير مضبوطة، ونسبة 36% لشركة أورنج، ونسبة 26% لشركة اتصالات، ونسبة 12% لشركة WE. ورداً على محور صدق الشركة فى كروت الشحن بالنسبة لدقة الخصم من تلك الكروت، أوضح الاستطلاع أن نسبة 88% من عملاء شركة WE يرونها مضبوطة، ثم اتصالات بنسبة 74%، ثم فودافون بنسبة 70% ونسبة 64% لأورنج، فيما يرى نسبة 30% من عملاء شركة فودافون أن دقة الخصم من كروت الشحن غير مضبوطة، ونسبة 36% لشركة أورنج، ونسبة 26% لشركة اتصالات، ونسبة 12% لشركة WE.



درجة وضوح الصوت وبالنسبة لدرجة وضوح الصوت تصدرت شركتا we وفودافون القائمة بمستوى واضح جداً بنسبة 2%، ثم شركتى أورانج واتصالات بنسبة 1%، وبمستوى واضح تصدرت WE القائمة بنسبة 78%، تلتها اتصالات بنسبة 76%، ثم فودافون بنسبة 73%، ثم شركة أورنج بنسبة 71%، وبمستوى مقبول بلغت نسبة 18% لشركتى فودافون وأورنج، ونسبة 17% لاتصالات، ونسبة 15% لـ WE.