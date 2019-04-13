سعر الريال السعودى اليوم السبت 13-4-2019

كتبت أمنية جلال

شهد سعر الريال السعودى استقرارا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 13-4-2019، نهاية الأسبوع المصرفى، بالغا 4.60 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، كما يلى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6جنيه للشراء

4.64جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.6جنيه للشراء

4.63جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.6جنيه للشراء

4.63جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.53جنيه للشراء

4.67جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.58جنيه للشراء

4.63جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.58جنيه للشراء

4.63جنيه للبيع