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السبت، 13 أبريل 2019 12:17 م
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سعر الريال السعودى اليوم السبت 13-4-2019

السبت، 13 أبريل 2019 11:04 ص
سعر الريال السعودى اليوم السبت 13-4-2019 الريال السعودى _ صورة أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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شهد سعر الريال السعودى استقرارا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 13-4-2019، نهاية الأسبوع المصرفى، بالغا 4.60 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، كما يلى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6جنيه للشراء

4.64جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.6جنيه للشراء

4.63جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.6جنيه للشراء

4.63جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.53جنيه للشراء

4.67جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.58جنيه للشراء

4.63جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.58جنيه للشراء

4.63جنيه للبيع


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