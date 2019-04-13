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سعر الدولار اليوم السبت 13-4-2019

السبت، 13 أبريل 2019 10:12 ص
سعر الدولار اليوم السبت 13-4-2019 الدولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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سجل سعر الدولار اليوم السبت 13-4-2019، استقرارحيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية أول أمس.

 

واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات أول أمس الخميس، وسجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.26 جنيها للشراء ، و 17.35 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.26 جنيه للشراء

17.39 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.25  جنيه للشراء

17.35  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.28  جنيه للشراء

17.38  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع


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