سحر نصر: مصر أول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا لديها استراتيجية للتحول الرقمى

رسالة واشنطن ــ عبد الحليم سالم





شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول "اقتصاد افريقيا الرقمى" ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن، والتى افتتحتها كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية للبنك الدولى، بحضور أمانى أبو زيد، مفوضة البنية التحتية بالاتحاد الافريقى، وجوزيف موشيرو، سكرتير مجلس الوزراء لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كينيا، وبولا انغابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات فى رواندا.

وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، أكد البنك الدولى تخصيصه 25 مليار دولار للاستثمار في مبادرة التحول الرقمى فى افريقيا علي مدار الـ 10 سنوات المقبلة وتخصيص 57 مليار دولار اخرى لمشروعات البنية الاساسية بالقارة علي مدار الـ 3 سنوات المقبلة.

وأعلن مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي لشئون البنية التحتية، أن البنك سيستثمر نحو 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي علي مدار الـ 10 سنوات المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة، أن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا لديها استراتيجية للتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والتى تعد من المكونات الرئيسية لاستراتيجية الدولة للتنمية، وتتضمن الاستراتيجية تطوير البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية وتطوير الكوادر البشرية وخلق بيئة تدعم الابتكار التكنولوجي والإبداع.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لدعم رواد الأعمال الشباب المبدعين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير إمكاناتهم وبالتالي تعزيز فرصهم في المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضحت الوزيرة، أنه خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقى للعام الجارى، تعمل على تشجيع زيادة الاستثمارات فى مجال البنية الاساسية خاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجانب الطاقة المتجددة، وزيادة التعاون التقني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي، فى اطار قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ختام منتدى افريقيا 2018 بزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، وإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، مشيرة إلى مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم عملية التحول الرقمى فى افريقيا والتعاون فى دعم رواد الاعمال، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأجنبية بإفريقيا فى مجال التحول الرقمى، وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، وقيام المؤسسات الدولية بدعم الدول الأفريقية فى انشاء بنية اساسية تؤمن جودة الاتصالات وسهولة نقل السلع والخدمات.

وعقب ذلك، شاركت الوزيرة، فى اجتماع عن الاقتصادات الناشئة نظمته دولة غانا بصفتها رئيس لجنة التنمية لمحافظى مجموعة البنك الدولى.

وذكرت الوزيرة، أنه وفقا للاحصائيات الدولية فإنه من المتوقع فى عام 2050 أن يزداد عدد السكان فى افريقيا إلى الضعف خاصة شباب افريقيا، موضحة أن التحدى الابرز فى افريقيا هو توظيف الشباب، لذلك يجب العمل على وضع سياسات وخطط تتيح مشاركة أكبر لقطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل وتحفيز الاقتصادات الافريقية.

وشاركت الوزيرة فى جلسة حول خلق وظائف جديدة وسد الفجوة فى المهارات فى البلاد الافريقية، ودعت الوزيرة، المؤسسات الدولية إلى دعم رواد الاعمال فى القارة الافريقية، من خلال انشاء الشركات الناشئة التى توفر فرص العمل.