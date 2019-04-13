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رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

السبت، 13 أبريل 2019 12:43 م
رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش البشير
رويترز
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قال التلفزيون السوداني إن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش استقال من منصبه اليوم السبت.

كما أدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن اليمين الدستورية رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي وبث تلفزيون الدولة مراسم أداء اليمين اليوم السبت (13 ابريل ).

وبعد ساعات من سعي المجلس العسكري لتهدئة الغضب الشعبي بتعهده بأن تكون الحكومة الجديدة مدنية، قال وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف أمس الجمعة (12 أبريل ) إنه سيستقيل من رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بعد يوم واحد فقط له في المنصب.

ويطالب محتجون بتغيرات سياسية أسرع في السودان في أعقاب إطاحة القوات المسلحة بالرئيس عمر البشير.

وقال المجلس العسكري في وقت سابق إنه يتوقع أن تستمر الفترة الانتقالية التي أعلن عنها يوم الخميس (11 أبريل ) عامين كحد أقصى لكنها قد تنتهي خلال فترة أقل بكثير إذا تمت إدارة الأمر دون فوضى.


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