رائد الفضاء الإيطالى نيسبولى: منظر مصر من الفضاء روعة.. والدلتا مع الوادي تشبه "زهرة اللوتس"

كتب أحمد سامح

تحدث رائد الفضاء الإيطالى باولو نيسبولي، عن تفاصيل إقامته فى محطة الفضاء الدولية لمدة 313 يومًا كاملة، ومدى عشقه وانجذابه للأهرامات ومصر من فترة طويلة، وذلك فى أول لقاء له على شاشات التليفزيون المصرية مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج كمعكم" المذاع على فضائية “CBC”.

أوضح نيسبولى، أن منظر مصر من الفضاء من بين أجمل المشاهد والمناظر التى يمكن رؤيتها، مضيفاً: "الدلتا مع الوادي تبدو كزهرة اللوتس من الفضاء".

وأكد رائد الفضاء الإيطالى، أن كان ينتظر اللحظة التى ستمر خلالها المركبة الفضائية أعلى مصر لالتقاط صور للأهرامات، موضحا أنه وضع نقط الأهرامات وقام بتكبيرها عبر عدسة تليفوتوغرافى كبيرة متواجدة فى المركبة الفضائية لالتقاط صورها، لأنها لا ترى بالعين المجردة، وكان عليه إعداد نفسه لهذه اللحظة لأنها لا تستغرق أكثر من 3 أو 4 ثوانى فقط.

وأضاف باولو نسيبولي، أن البدلة التى كان يرتديها خلال اللقاء هى "بدلة للطيران" وهى مصنوعة من مواد خاصة مضادة للنيران وتستخدم خلال الطيران بالطائرات وكذلك فى الذهاب إلى الفضاء، مؤكدا على ضرورة ارتداء هذا الزى عند الانطلاق والهبوط خلال الرحلات الفضائية، لأنها تحمى من انخفاض الضغط الجوى أو أى خلل آخر.

وتابع رائد الفضاء الايطالى، أنه يتم اختيار رائد الفضاء في سن 27 إلى 37 عاما، وفي أوروبا يتم اختيار أربعة رواد فضاء من بين عشرة ألاف شخص، موضحا: أن اختياره جاء فى الأربعين من عمره، وأحيانا يتم اختيار شخص في الخمسين والأمر متعلق باجتياز الاختبارات الطبية.

السن المناسب لتصبح رائد فضاء #باولو_نيسبولي « 7 صنايع والبخت رائد فضاء » #معكم_منى_الشاذلي

pic.twitter.com/TE8sOLpl9A — CBC Egypt (@CBCEgypt) April 12, 2019

وأشار باولو نيسبولي رائد الفضاء الايطالي الشهير، إلى أن رائد الفضاء يقوم بعدة وظائف منها سباك وطبيب، وايضا اعمال النظافة للمركبة الفضائية لأنه لا احد سيقوم بتلك المهام ان تطلب الأمر.