video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة الأزهر: لا يوجد مؤسسة فى العالم يدرس بها 100 جنسية سوى الأزهر

السبت، 13 أبريل 2019 11:49 ص
رئيس جامعة الأزهر: لا يوجد مؤسسة فى العالم يدرس بها 100 جنسية سوى الأزهر رئيس جامعة الأزهر الشريف خلال حفل يوم التفوق
كتب لؤى على
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر الشريف، أن الأزهر ليس محليا ولا إقليميا بل هو مؤسسة عالمية، فالازهر يدرس به أكثر من 100 جنسية منهم 23 ألف طالب بالجامعة و10 ألف بالمرحلة قبل الجامعية، فأرونى مؤسسة فى العالم جمعت هذه الجنسيات سوى الأزهر .

 

وأضاف المحرصاوى، خلال كلمته باحتفال جامعة الأزهر الأول "يوم التفوق"، نريد من هذا الاحتفال أن نرسل رسالة للعالم أجمع هذا هو الأزهر الشريف بشيخه وبعلمائه وأساتذته فهنيئا لكم بأزهركم، لافتا إلى أن هذا اليوم يعد عيدا .

 

وكرمت الجامعة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ،ومن المكرمين الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، والراحل الدكتور طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد الشافى عبادة، وعدد كبير من العلماء.

 
WhatsApp Image 2019-04-13 at 11.23.48 AM
 
 
WhatsApp Image 2019-04-13 at 11.23.50 AM
 
 
WhatsApp Image 2019-04-13 at 11.23.52 AM
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الازهر

الازهر الشريف

يوم التوفيق

محمد المحرصاوى

كليات جامعة الازهر

طلاب الازهر




لا تفوتك
فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

فيديو.. تاريخ منتخبات كان 2019 فى البطولة الأفريقية

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

طارق عامر: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال برنامج الإصلاح

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

جامعة الأزهر: فصل صاحب واقعة "خلع الملابس" والطلاب وإقالة العميد والوكيل

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

كيف تمول قطر الإخوان للتأثير على صانعى القرار بدول أوروبا ؟

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

صندوق النقد: مصر حققت نموا 5.5%خلال عامين.. ونزورها لمراجعة برنامج الإصلاح

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة