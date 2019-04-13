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رئيس البنك الدولى: 700 مليون يعانون من الفقر المدقع.. ونحتاج العمل بلا كلل

السبت، 13 أبريل 2019 11:29 م
رئيس البنك الدولى: 700 مليون يعانون من الفقر المدقع.. ونحتاج العمل بلا كلل ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى
رسالة واشنطن عبد الحليم سالم
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أصدر رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، منذ قليل بيانا حول اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2019.
 
وقال مالباس فى البيان، "إنه على مدار اجتماعات هذا الأسبوع، ركزنا على التحديات التي تواجه أكثر دول العالم ضعفًا، ومهمتنا هي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، حيث لا يزال الفقر المدقع يتجاوز 700 مليون شخص ونمو الدخل غير كافٍ لتحقيق الرخاء المشترك".
 

وأضاف "مالباس"، أنه  من الأهمية أن نعمل بلا كلل لتعزيز النمو ذي القاعدة العريضة، وزيادة متوسط الدخل، وخلق فرص العمل، وإدماج النساء والشباب بشكل كامل في الاقتصاديات ، لدعم اقتصاد عالمي أقوى وأكثر استقرارًا للجميع ".
 
وأكد، أن مجموعة البنك الدولي في وضع جيد للمساعدة في هذه الجهود، لدينا الأدوات والموارد المناسبة، والموظفون الموهوبون والمهنيون، ومهمة واضحة وعاجلة ".
 
 

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رئيس البنك الدولى

ديفيد مالباس

الفقر المدقع

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