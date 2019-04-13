رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يغادر مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد زيارته للبلاد ، التى شارك خلالها في حفل قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019.
وكان رئيس الاتحاد الأفريقي، أعرب عن سعادته بالتواجد في مصر، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الجهود التي بذلت من أجل إقامة النسخة الجديدة لبطولة أمم إفريقيا فى مصر.
يشار إلى أن مصر تنظم بطولة الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو الي 19 يوليو، و يشارك فيها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة، وسيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
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