رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يغادر مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، ‬أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد زيارته للبلاد ، التى شارك خلالها في حفل قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019.

وكان رئيس الاتحاد الأفريقي، أعرب عن سعادته بالتواجد في مصر، ووجه ‫الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الجهود التي بذلت من أجل إقامة النسخة الجديدة لبطولة أمم إفريقيا فى مصر.‬

يشار إلى أن مصر تنظم بطولة الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو الي 19 يوليو، و يشارك فيها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة، وسيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.