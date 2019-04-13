video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 13 أبريل 2019 11:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يغادر مطار القاهرة

السبت، 13 أبريل 2019 09:53 م
رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يغادر مطار القاهرة ‬احمد احمد
كتب هانى عثمان
إضافة تعليق
غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت،  ‬أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد زيارته للبلاد ، التى شارك خلالها في حفل قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019.
 
وكان رئيس الاتحاد الأفريقي، أعرب عن سعادته بالتواجد في مصر، ووجه ‫الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الجهود التي بذلت من أجل إقامة النسخة الجديدة لبطولة أمم إفريقيا فى مصر.‬
 
يشار إلى أن مصر تنظم بطولة الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو الي 19 يوليو، و يشارك فيها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة، وسيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق مبهر لكأس الأمم 2019 تحت سفح الأهرامات.. مصر تحتضن أفريقيا فى حفل عالمي ..أحمد أحمد يشكر الرئيس السيسي بسبب تعهده بتنظيم رائع.. حضور كبار الدولة بقيادة مصطفي مدبولي.. وتوريه وضيوف وحجي من نجوم القارة

مع اقتراب انطلاق قرعة كأس الأمم الافريقية ..توريه يرشح مصر وكوت ديفوار للفوز باللقب..الحاج ضيوف يثني على محمد صلاح..حضور أحمد أحمد ..غياب انفانتينو..وسونج يستعيد ذكريات 2008

الاتحاد الافريقي

الكاف

الأمم الافريقيه

مطار القاهره




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا 6 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

رئيس البنك الدولى الجديد: أتطلع للعمل مع السيسى لزيادة النمو فى مصر وأفريقيا

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

مصر تبهر العالم بحفل أسطورى فى قرعة امم افريقيا 2019.. الصحافة العالمية: طريق الصعود لثمن النهائى ممهد للفراعنة.. BBC تنتظر تألق نجوم البريميرليج.. مجموعة الموت حديث إعلام المغرب.. والجزائر تترقب قمة السنغال

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ"اليوم السابع" من واشنطن: العالم يثق فى قدرات اقتصاد مصر.. والسياحة هدف استراتيجى قادر على جذب 20 مليار دولار سنويا.. ويؤكد: استراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والابتكار بـ2019

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

رويترز : استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى صلاح قوش

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

مصطفى حجاج يطرح أغنية "اعمل الصح" للمشاركة بالاستفتاء على تعديلات الدستور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة