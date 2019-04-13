"ذئب بشرى".. فشل فى اغتصاب طفلة بالبحيرة فخنقها حتى الموت

"ذئب بشرى".. هكذا وصفه أهل منطقته، بعدما استدرج طفلة صغيرة للزراعات، وحاول التعدي جنسياً عليها، وعندما أطلقت صرخاتها قتلها بقلب قاسى، فتم القبض عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً بمقتل "طفلة 3 سنوات، مقيمة دمنهور والعثور على جثتها بقطعة أرض زراعية مجاورة لمنزلها، وبها كدمات بالرقبة وخدوش بالوجه.

وأكد والد الطفلة خروجها للهو، وتغيبها وعثوره عليها فى وقتٍ لاحق بقطعة الأرض، وعدم اتهامها لأحد بالتسبب فى مقتلها.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة عن تحديد مرتكب الواقعة "عاطل" 33 سنة، أحد جيران الطفلة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الحادث، مؤكداً أنه أثناء سيره أمام منزل الطفلة المجنى عليها شاهدها بمفردها، فاستدرجها للأرض الزراعية المتاخمة لمنزلها "مكان العثور" ، ولدى محاولته التعدى عليها قامت بالاستغاثة، مما دفعه إلى كتم أنفاسها وخنقها بيديه، فأودى بحياتها وفر هارباً.