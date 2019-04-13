حبس عاطل لسرقته شقة مسئول بقنصلية دولة عربية بالعجوزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل متهم بسرقة شقة مسئول بقنصلية دولة عربية بالعجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من مسؤل بقنصلية دولة عربية أفاد فيه بتعرض شقته للسرقة على يد مجهول.

وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار تبين للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، أن عاطل يدعى "م. م " وراء سرقة الشقة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.