حبس شبكة تبادل الزوجات بشبرا والمتهم يعترف: نوع من التغيير

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بحبس سباك وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين شبكة لتبادل الزوجات.

اعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه للواقعة، وقال أنه شعر بملل من العلاقة الزوجية، فقرر إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، "الفيس بوك" باسم مستعار "يوسف ومها" لاستقطاب راغبى المتعة، وإقامة حفلات جنسية مع أزواج آخرين، حيث تواصل مع عدد من راغبى المتعة، مشيرا إلى أنه حاول التوقف عن ممارسة الرزيلة ولكن زوجته رفضت، وقالت له أنها تعودت على ذلك.

كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم، أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك" تحت اسم "يوسف ومها تبادل زوجات" يستقطب خلالها راغبى المتعة من تبادل الزوجات، وإقامة حفلات جنسية بتادل زوجة المتهم مع آخرين.

وكانت مباحث الاتصالات والانترنت، قد تلقت بلاغا بوجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، "الفيس بوك" عن وجود صفحة شخصية للمتهم تدعو لاستقطاب راغبى المتعة، حيث تبين من التحريات أن صاحب الصفحة شخص يعمل سباكا وتم استئذان النيابة العامة لضبطه.

انتقلت قوة أمنية لشقة المتهم بمنطقة شبرا الخيمة، وتم ضبطه وزوجته والتحفظ على هواتف وأجهزة محمول المتهمين، وبفحصه تم العثور على صور لزوجته فى أوضاع مخلة، أرسلها لأشخاص تواصل معهم لإقامة حفلات جنسية عن طريق زوجة كل منهم.

واعترفت المتهمة بارتكابهما للواقعة فى التحقيقات، حيث قالت إن زوجها يعمل "سباك"، وشعر بملل من العلاقة الزوجية بينهما، وعرض عليها فكرة إقامة علاقة جنسية مع زوجين عن طريق التبادل، وأضافت المتهمة أن زوجها، أنشأ صفحة على فيس بوك وتواصل مع أشخاص وأقاموا حفلات جنسية.