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حازم الببلاوى: الإصلاح الاقتصادى "قصة نجاح".. وتحقيق فائض بالموازنة إيجابى

السبت، 13 أبريل 2019 09:31 ص
حازم الببلاوى: الإصلاح الاقتصادى "قصة نجاح".. وتحقيق فائض بالموازنة إيجابى الدكتور حازم الببلاوى وأحمد يعقوب محرر اليوم السابع فى مقر صندوق النقد
رسالة واشنطن - أحمد يعقوب
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أحمد-يعقوب
 

 

قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس وزراء مصر الأسبق، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اليوم السبت، إن "برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى، أحد قصص النجاح لبرامج صندوق النقد الدولى، مؤكدًا أن البرنامج تطلب من الحكومة اتخاذ قرارات شجاعة، وفى هذا لهم فضل كبير، ولكن الفضل الأكبر للشعب المصرى الذى تحمل هذا الإصلاح".

وأضاف رئيس وزراء مصر الأسبق، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى مقر صندوق النقد الدولى فى واشنطن، أن نتائج الإصلاح الاقتصادى تؤكد أن مستقبل مصر أفضل، مشيرًا إلى أن تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة، يعد تطورًا اقتصاديًا هامًا ونوعيًا، فى مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومن المتوقع أن يتزايد هذا الفائض خلال السنوات المقبلة، بمعنى أن الإيرادات العامة للدولة تغطى التكاليف والمصروفات.

وأكد رئيس وزراء مصر الأسبق، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن صندوق النقد مستعد للمساعدة المستقبلية لمصر خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضى، ولقاء كريستين لاجارد، مدير عام المؤسسة الدولية، وقيادات الصندوق أكد لهم الرئيس استكمال مصر للإصلاح، والرغبة فى التعاون المستمر مع الصندوق.

واختتم الدكتور حازم الببلاوى تصريحاته قائلًا "لابد أن يقدم الشكر الكامل للشعب المصرى".

وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم السبت الماضى، تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، حيث أبرز عدة مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى وتوقعات العام المالى القادم وتوقع 5.9% معدل نمو لاقتصاد مصر خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.


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