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جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن عام لحداد سرق بالوعات الصرف الصحى

السبت، 13 أبريل 2019 04:45 م
جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن عام لحداد سرق بالوعات الصرف الصحى مجمع محاكم الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر وعضوية المستشارين جمال البغدادي ومحمد على عبد المجيد ومحمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالسجن عام  لـ"ف . ص . ف" حداد لاتهامه بسرقة بالوعات شركة الصرف الصحي بالطريق العام.
 
 
تعود تفاصيل الواقعة في القضية رقم 916 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث والمقيدة برقم 216 شرق عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد بالقبض على حداد لقيامه بسرقة بالوعات الصرف الصحي بأحد شوارع دائرة القسم.
 
 
كان قسم شرطة المنتزه ثالث، تلقى بلاغات من مسئولي شركة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية بسرقة عدد من أغطية الصرف الخاصة بالشركة بعدة شوارع.
 
 
وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ف. ص. ف" 19 سنة حداد ومقيم بدائرة القسم يقوم بنشاط إجرامي في سرقة بالوعات الصرف الصحي وبيعها للعاملين في الخردة بمقابل مادي.
 
 
وتم إلقاء القبض على المتهم، في أثناء سرقته إحدى بالوعات الصرف بشارع مصطفى كامل مستخدما معدات "شاكوش وأزميل" وذلك بعد فكها بالحلق والمقبض ووضعها في جوال للفرار بها.

 


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