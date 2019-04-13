"جمعية مستثمرى 6 أكتوبر" تلتقي وزير الإسكان لطلب المستحقات المتأخرة للمصانع

كتب هانى الحوتى

ترتب جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إلى تنظيم اجتماع عاجل مع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديد الدكتور عاصم الجزار خلال الشهر الجارى، لبحث مشكلة أزمة المستحقات المتأخرة للمصانع الموردة لمشروعات الوزارة، ترفيق المناطق الصناعية.

وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الجمعية تعد للقاء مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان خلال الشهر الجارى، لمناقشة مشاكل مستثمرين الجمعية أهمها أولا مشكلة تدنى ترفيق المناطق الصناعية بالمدينة نتيجة عدم الصيانة، وذلك بسبب نقل تبعية المناطق الصناعية من جهاز المدينة إلى هيئة التنمية الصناعية، والتى لم تنفق منذ قرار تبعية المناطق الصناعية لها على صيانة وترفيق البنية التحتية للمصانع.

وأضاف شعبان، لـ"اليوم السابع"، أن المشكلة الثانية وهى تأخر صرف مستحقات الشركات الموردة لمشروعات وزارة الإسكان، مما يؤثر على رأس المال العامل للمصانع ويهدد بإغلاقها، متابعا أنه تم مخاطبة الوزارة أكثر من مرة بسرعة صرف المستحقات بسبب المشاكل التى تواجه المصنعين، وننتظر لقاء الوزير لشرح أهمية تلك المشكلة، ومحاولة سرعة حلها.

وفى سياق متصل دعا مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أعضائه للمشاركة باجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل الجارى، وذلك لمناقشة عرض الميزانية العامة والحساب الختامى لعام 2018، وتقرير مراقب الحسابات، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، وعرض الموازنة التقديرية لعام 2018.

كما يناقش الاجتماع، تعيين مراقب الحسابات لعام 2019 وتحديد أتعابه، وعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عام 2018.

وكانت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، قد منحت 21 شركة من العاملين بالمنطقة الصناعية بالمدينة، شهادات اعتماد للمشروعات القومية، بعد اعتمادها من مكتب حسين صبور للاستشارات الهندسية، باعتباره أحد استشاريى المشروعات القومية، وتستهدف الجمعية إلى منح الاعتماد لنحو 200 شركة.