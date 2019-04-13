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جامعة جهار خاندراى الهندية تمنح رئيسة القومى للمرأة درجة الدكتوراه الفخرية

السبت، 13 أبريل 2019 01:12 م
جامعة جهار خاندراى الهندية تمنح رئيسة القومى للمرأة درجة الدكتوراه الفخرية منح الدكتوراة الفخرية لرئيسة القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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منحت جامعة "جهارخاند راى" الهندية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، درجة الدكتوراه الفخرية فى الفلسفة والتمكين الاقتصادى والمساواة بين الجنسين، تكريمًا لها ولدورها وإسهاماتها الفاعلة فى مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة فى النوع الاجتماعى.

وتعد الدكتورة مايا مرسى هى ثانى سيدة عربية وأفريقية وأول سيدة مصرية تمنح الدكتوراه الفخرية فى هذا المجال من جامعة " جهارخاند راى " والتى تقع بمدينة رانشى بولاية جهارخاند بالهند، كما أنها هى الوحيدة التى حصلت على هذه الدرجة العلمية من الجامعة من خارج الهند لهذا العام.

وتعتبر وداد بوشماوى من تونس والحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2015 هى أول سيدة عربية وأفريقية تحصل على الدكتوراة الفخرية فى الفلسفة وتمكين المرأة من نفس الجامعة، كما يأتى من ضمن الأسماء اللاتى سبق منحهم هذه الدرجة العلمية فى نفس التخصص الدكتور ريتشارد دى افنى بروفيسور الاستراتيجيات فى كلية توك لإدارة الأعمال ،بمدينة دارتموث، بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة جان شينودا بولين، دكتوراه فى الطب النفسى، ومؤلفة لثلاثة عشر كتابًا مؤثرًا فى أكثر من تسعين طبعة أجنبية.

 
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