جامعة الوادي الجديد تعلن عن افتتاح كلية للطب البشري في العام الدراسي المقبل



أعلن حمدى رشوان، أمين عام جامعة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن افتتاح كلية طب بشرى، بالجامعة، العام الجامعى المقبل إضافة إلى 3 كليات أخرى جديدة تدخل الخدمة العام الدراسى المقبل.

وأكد حمدى فى بيان له اليوم السبت، عن توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة الصحة، يجرى بموجبه خضوع مستشفى الخارجة العام لإشراف مزدوج من مديرية الصحة بالمحافظة، وأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة أسيوط، لتبدأ الدراسة بالكلية المزمع افتتاحها بالجامعة.

أضاف أمين عام جامعة الوادى الجديد، أن الجامعة بدأت تنفيذ دراسة تستهدف لافتتاح كلية هندسة تعدين داخل مجمع فوسفات أبو طرطور بمركز الخارجة، تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، والدكتور وزير التعليم العالى، ورئيس الجامعة، لاستكمال هيكل جامعة الوادى الجديد، لتكون من أفضل الجامعات المصرية.

وأشار إلى مساعى الجامعة افتتاح 3 كليات هى (التمريض، وهندسة التعدين، والحاسبات والمعلومات).. لتصبح أجمالى الكليات الجديدة التى ستطلق العام الجامعى الدراسى المقبل، هى 4 كليات وبذلك يصبح عدد كليات جامعة الوادى الجديد 10 كليات حيث يوجد حاليا 6 كليات هى الزراعة والطب البيطرى، والتربية والتربية الرياضية، والعلوم والآداب.