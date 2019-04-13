جامعة العريش واجهة تنمية أرض الفيروز.. 10 مشروعات تعليمية جديدة بـ2019

فرضت جامعة العريش بشمال سيناء وجودها كواجهة تعليمية وتنموية على أرض الفيروز.. فرغم ما تشهده المحافظة من أحداث متلاحقة إلا أن حرم جامعة العريش لم يتوقف داخله نداء العلم من مدرجات كليات التربية، والتربية الرياضية، والآداب والعلوم الإنسانية والعلوم والزراعة والاستزراع السمكى والمصايد البحرية، والتجارة، والاقتصاد المنزلى، ومعهد الدراسات البيئية، كما لم تتوقف أصوات ماكينات بناء منشآت جديدة لكليات قائمة وأخرى مقررًا دخولها الخدمة خلال فترة زمنية قريبة ومنها الطب البشرى والطب البيطرى، والاستزراع السمكى والاقتصاد المنزلى، والتربية الرياضية فضلا عن مخططات على الأوراق لفتح كليات هندسة وإعلام وصيدلة .

" اليوم السابع" تابعت يوميات العلم والعمل داخل اروقة جامعة العريش، والتى تبدأ مبكرا باستقبال من باب واحد لطلبة دارسين غالبيتهم من مدينة العريش وآخرين يقيمون فى مدن جامعية خصصت لهم داخل حرم الجامعة، وهم من أبناء مراكز الشيخ زويد ورفح وبئر العبد، ومن ذات الباب بلونه الأزرق يصل للجامعة المئات من عمال بناء ومهندسين وخبراء.. يتجه الطلبة لمدرجات العلم لتلقى محاضراتهم بينما يتجه العمال والفنيين لمواقع عمل لابتعد عن المدرجات سوى أمتار قليلة .

مواقع العمل داخل الحرم الجامعى تختلف من مكان لأخر فبعضها لا تزال قواعد خرسانية تلاحق الزمن لتخرج من تحت الارض ومنها مبانى كليات التربية الرياضية والصالة الرياضية، وأخرى بدأت ظهور طوابقها الأولى ومنها كلية الاقتصاد، ومبانى ظهرت للنور وفى مراحل تشطيباتها النهائية وهى الطب والطب البيطرى والتجارة والآداب.

المنشآت الجديدة وفقًا لما قاله لـ"اليوم السابع"، الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة مقررًا أن ينتهى العمل فيها وتسليمها بداية العام الدراسى القادم 2019/ 2020، وهى منشآت جديدة لكليات التجارة والتربية والتربية الرياضية والاقتصاد المنزلى والمصايد البحرية والطب البشرى، ومبنى العيادات والصالة الرياضية الحديثة، و2 مدرجات تعليمية، ومشروعات اللاند سكيب، و3 عمارات ضيافة فندقية لأعضاء هيئة التدريس وضيوف الجامعة .

وعن احتفالات الجامعة بأعياد سيناء المشروعات ودور الجامعة المقدم لأهل سيناء، أشار رئيس جامعة العريش أن كلياتها الحالية 10 كليات يدرس فيها 99.9% طلبة من أهل سيناء .

أضاف أن كلية الطب البيطرى ستدخل رسميا الخدمة العام الدراسى المقبل وكلية الطب البشرى وبالتزامن مع دخول الطب البشرى سيتم تحويل مستشفى العريش العام لجامعى، ليكون مكان علم وتقديم خدمة طبية يقوم عليها أساتذة كلية طب العريش .

وقال رئيس جامعة العريش، أن الخدمة التعليمية فى جامعة العريش تعتبر متميزة وتساير كل نظم التعليم الحديث المعمول بها فى الجامعات المصرية، ويستفيد منها الطلبة الدارسين فى الكليات والدراسات العليا وعددهم 11 ألفًا و200 طالب، غالبيتهم من أبناء شمال وجنوب سيناء ومحافظات مصر المختلفة، إضافة لطلبة من دول عربية بينهم 95 فلسطينيا 20 كويتيا وطالب سودانى.

وأشار إلى أن الجامعة تعد بروتوكولات تعاون مع 4 جامعات سودانية و3 جامعات صينية فى مجال التعاون العلمى والبحثى المتبادل .

وكشف رئيس جامعة العريش أن ما يقدم من إنشاءات فى الجامعة لكليات جديدة هى محل اهتمام من الدولة التى تعطى الجامعة بشكل متواصل ولا يتوقف الدعم بكل جديد ومتابعة كبار المسئولين لما يجرى من أعمال والتوصية المتلاحقة بسرعة إنجاز مهام إقامة الكليات ودخولها الخدمة لتقدم خدماتها التعليمية للطلبة.

وقال الدكتور حبش النادى، أن جامعة العريش، اتجهت للبرامج النوعية فى مناهجها الدراسية كنوع من الخدمة التعليمية التى تتيح خريج مطلوب فى سوق العمل وأصبحت فيها "برنامج التغذية العلاجية فى كلية الاقتصاد المنزلى، وبرنامجان فى كلية الاستزراع السمكى والمصايد البحرية، وبرنامج فى الجغرافيا والمساحة فى كلية الآداب، وخلاف فترة قريبة سيدرس برنامج الغاز والبترول فى كلية العلوم.

كما يجرى العمل على إقامة مركز تدريب ملاكى خاص بجامعة العريش على ساحل محافظة شمال سيناء من الناحية الغربية بمناطق بالوظة ورمانة، وتم مخاطبة وزير الزراعة للموافقة على تخصيص 200 فدان لهذا المركز .

وأضاف أن ما يتم الإعداد له فى المستقبل هى إقامة كلية خاصة بالثروات الطبيعية والتقنية الحيوية فى وسط سيناء، منوط بها كل ما يخص ثروات سيناء خصوصا فى وسط سيناء، وكلية صيدلة غير نمطية تهتم باكتشاف كل ما يتعلق بالأعشاب الطبية فى سيناء، وكلية إعلام لأهمية الرسالة الإعلامية من على أرض سيناء .