وذكرت الصحيفة أنه من المخطط أن يجري ترامب زيارة دولة إلى اليابان تستمر 3 أيام بداية من 26 مايو، والتي تتزامن مع المباريات النهائية لبطولة السومو الصيفية في ملعب ريوجوكو.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر حكومية، لم تذكر أسمائهم، أنه بموجب الخطة المقترحة سيدخل ترامب ورئيس الوزراء شينزو آبي حلقة السومو معا بعد مشاهدة المباريات، على أن يقدم ترامب للفائز كأس رئيس الوزراء الذي يزن 40 كيلوجراما أو جائزة خاصة أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الخطة هو ضمان أمن المكان؛ نظرا لأن حلقة السومو محاطة بصفوف من المقاعد للمتفرجين وهو ما يجعل تأمينها أصعب من الأماكن التي لا تحتوي على مقاعد خلف المسرح الرئيسي.

إذ صرح مصدر من الحكومة اليابانية للصحيفة بأنه "من الصعب جدا تأمين (المكان).. بعض الناس قد يرمون وسائد المقاعد (نحو الحلقة المركزية)".

وذكرت الصحيفة أنه رغم دفع بعض المسؤولين في الحكومة اليابانية لاختيار مقعد قريب من حلقة السومو لترامب وآبي، إلا أن آخرين يصرون على تخصيص مقعد كبار الشخصيات في الطابق الثاني بالمكان لترامب وذلك لدواعي أمنية، مشيرة إلى أن ترامب من المقرر أيضا أن يلعب مباراة جولف مع شينزو آبي خلال زيارته.

ونوهت الصحيفة بأن ترامب من المقرر أن يصبح أول زعيم أجنبي يلتقي الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو الذي من المخطط أن يتولى العرش في أول مايو المقبل.