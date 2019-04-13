توزيع عمال المصانع على لجان المغتربين للمشاركة باستفتاء التعديلات الدستورية

كتب هانى الحوتى

وضع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، خطة للمشاركة الإيجابية لأعضاء الاتحاد والعاملين بمصانعهم، بالاستفتاء المزمع إجرائه على التعديلات الدستورية.

وتضمنت الخطة، تواصل مجلس إدارة اتحاد المستثمرين مع أعضائه بكافة المناطق الصناعية بالمحافظات لشرح التعديلات الدستورية، وأهمية إجرائها بالإضافة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية من خلال حث العاملين على المشاركة وتسهيل التصويت فى الاستفتاء دون التأثير، مع التأكيد على حرية كل عضو فى قراره بالموافقة من عدمه.

وبدأ أعضاء اتحاد المستثمرين بالفعل فى تنفيذ الخطوة الأولى بعقد لقاءات جماهيرية بجمعيتى مستثمرى السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان باعتبارهما أكبر المدن الصناعية فى مصر، لشرح أهمية المشاركة الإيجابية بالاستفتاء.

أما الخطوة الثانية وهى تسهيل مشاركة أعضاء اتحاد المستثمرين والعاملين بمصانعهم فى الاستفتاء من خلال أولا حصر كافة لجان المغتربين بكل دائرة، لتوجيه العمال المغتربين للتصويت ببطاقة الرقم القومى، مع التنسيق بين المصانع على نقل العمال للتصويت على مدار اليوم، وثانيا توفير أتوبيسات المصانع لنقل العاملين والمواطنين.