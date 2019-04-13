تقرير لـ"الاتصالات": انخفاض الاشتراكات بالهاتف المحمول 7.8مليون خط خلال عام

كتبت: هبة السيد

أظهر تقرير شهرى حديث لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن حجم مشتركى خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة والإنترنت لشهر يناير 2019، استمرار تراجع الاشتراكات بالهاتف المحمول حتى وصلت الى 93.43 مليون اشتراك بنسبة انتشار الهاتف المحمول 101.09% وذلك مقارنة بنحو 93.78 مليون اشتراك فى ديسمبر 2018 بنسبة انتشار بلغت 101.62% ومقارنة بشهر يناير 2018 بنحو 101.32 مليون عميل بنسبة انتشار للهاتف المحمول بلغت نحو 111.54%.

ويشير التقرير الى انخفاض مشتركى المحمول فى الفترة ما بين يناير 2018 الى يناير 2019 بنحو 7.8 مليون اشتراك، وفقا للتقرير الصادر الشهر الجارى.

فيما ارتفع عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول بنحو 5 ملايين عميل، حيث وصل عدد مستخدمين فى يناير الماضى إلى نحو 34.13 مليون مقارنة بنحو 29.33 مليون فى يناير 2018، وارتفع عدد الاشتراكات فى الإنترنت فائق السرعة نحو 6.62 مليون حتى يناير 2019، ووصلت نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول الى 36.53% ويصل عدد مستخدمى "يو اس بى مودم" نحو 3.15 مليون مستخدم.

وتستحوذ القاهرة الكبرى على النسبة الأكبر من التوزيع النسبى لمستخدمى الانترنت فائق السرعة ADSL بنحو 39% تليها الدلتا 32% ثم قبلى 13% و الأسكندرية ومطروح 10% ثم مدن القناة و سيناء و البحر الأحمر 6%.