"تعمل إيه لو تعرضت للابتزاز أو التهديد".. 6 خطوات تنجيك من أساليب النصب

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين عن الخطوات التى يتخذونها حال ابتزازهم من قبل الغير بصور أو محادثات شخصية خاصة، و"اليوم السابع" يوضح الخطوات التى يجب اتباعها حال قيام شخص بابتزاز بعض المجنى عليهم بصور أو محادثات شخصية.

ويقول المحامى خالد محمد، إن الإجراءات القانونية التى يجب إتباعها حال قيام شخص بابتزاز أو التعرض بإهانة أو معاكسة، وهى التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت من خلال الطرق التالية:

1-تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على اللينك https://moi.gov.eg/ .

2- استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

3-إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491

5- الاحتفاظ بالرسائل التى تحتوى على السب أو الإهانة أو الابتزاز، والتوجه لقسم الشرطة التابع له، وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص الرسائل بالمحضر.

6- يجب تقديم البلاغ في خلال 3 أشهر من حصول الابتزاز طبقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف المحامى بالنقض، أن عقوبة الابتزاز وفقاً للمادة 327 من قانون العقوبات ، تصل للسجن 3 سنوات، فى حالة وجود طلب مع الابتزاز، والحبس سنتين وغرامة 500 جنيه فى حالة الابتزاز بشكل تهديد سواء تضمن طلب معين أو لا.