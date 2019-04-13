تعرف على استعدادات محافظة البحر الأحمر لاستقبال شهر رمضان

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر استعدادها لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر عدة توجيهات للمسئولين استعدادا للشهر الكريم، وهى كتالى:

1- توجيه مديرية التموين بوضع خطة لضمان توافر السلع الغذائية بجميع مدن المحافظة

2- افتتاح خيمة رمضانية خلف موقف الميكروباص نهاية شارع المصالح، وتعتبر منفذ للسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم.

3- افتتاح مجمعات محاربة محاربة الغلاء بالمدن

4- التشديد على الأجهزة الرقابية التابع لمديرية التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط دورها بقيام الحملات بصفة مستمرة، خاصة على السلع الغذائية لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية

5- التنسيق مع الجهات المعنية من "الطب البيطرى والصحة" بتكثيف المرور والمتابعة على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها ومحلات الجزارة لحماية المستهلك من أى أضرار قد يتعرض لها

6- التاكيد على أصحاب السلاسل التجارية بالبحر الأحمر بتخفيض أسعار السلع الغذائية لتكون تخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن.