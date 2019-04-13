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تعرف على استعدادات محافظة البحر الأحمر لاستقبال شهر رمضان

السبت، 13 أبريل 2019 09:48 ص
تعرف على استعدادات محافظة البحر الأحمر لاستقبال شهر رمضان اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت محافظة البحر الأحمر استعدادها لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر عدة توجيهات للمسئولين استعدادا للشهر الكريم، وهى كتالى: 
 
1-  توجيه مديرية التموين بوضع خطة لضمان توافر السلع الغذائية بجميع مدن المحافظة
 
2-  افتتاح خيمة رمضانية خلف موقف الميكروباص نهاية شارع المصالح، وتعتبر منفذ للسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم. 
 
3- افتتاح مجمعات محاربة محاربة الغلاء بالمدن
 
4- التشديد على الأجهزة الرقابية التابع لمديرية التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط دورها بقيام الحملات بصفة مستمرة، خاصة على السلع الغذائية لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية
 
5- التنسيق مع الجهات المعنية من "الطب البيطرى والصحة" بتكثيف المرور والمتابعة على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها ومحلات الجزارة لحماية المستهلك من أى أضرار قد يتعرض لها
 
6- التاكيد على أصحاب السلاسل التجارية بالبحر الأحمر بتخفيض أسعار السلع الغذائية لتكون تخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن.

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