تعرف على استعدادات محافظة البحر الأحمر لاستقبال شهر رمضان

أعلنت محافظة البحر الأحمر استعدادها لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر عدة توجيهات للمسئولين استعدادا للشهر الكريم، وهى كتالى:
1- توجيه مديرية التموين بوضع خطة لضمان توافر السلع الغذائية بجميع مدن المحافظة
2- افتتاح خيمة رمضانية خلف موقف الميكروباص نهاية شارع المصالح، وتعتبر منفذ للسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم.
3- افتتاح مجمعات محاربة محاربة الغلاء بالمدن
4- التشديد على الأجهزة الرقابية التابع لمديرية التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط دورها بقيام الحملات بصفة مستمرة، خاصة على السلع الغذائية لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية
5- التنسيق مع الجهات المعنية من "الطب البيطرى والصحة" بتكثيف المرور والمتابعة على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها ومحلات الجزارة لحماية المستهلك من أى أضرار قد يتعرض لها
6- التاكيد على أصحاب السلاسل التجارية بالبحر الأحمر بتخفيض أسعار السلع الغذائية لتكون تخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن.
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