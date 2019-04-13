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تعرف على أبرز استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2019 × 10 معلومات

السبت، 13 أبريل 2019 03:30 ص
تعرف على أبرز استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2019 × 10 معلومات د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو المقبل، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز خطوات الوزارة نحو الاستعداد للاختبارات.
 
1- انتهاء طلاب الثانوية العامة من تسجيل الاستمارات الإلكترونية وكتابة الاستمارة الورقية.
2- اختيار أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة وتكليفهم.
3- اختيار العاملين بالكنترولات ولجان النظام والمراقبة وأيضا رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل.
4- فتح باب التقدم للراغبين فى العمل كملاحظين ومقدرى درجات بكنترولات الثانوية العامة. 
5- إعادة قواعد تنظيم وتوزيع الملاحظين فى لجان الامتحانات بحيث يتم التوزيع داخل المحافظة.
6- التنسيق مع الجهات المعنية بامتحانات الثانوية العامة استعدادا للامتحانات.
7- الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية وفق نظام البوكليت والتأكيد على ارتفاع نسبة الأسئلة الاختيار من متعدد فى الامتحانات. 
8- توفير نماذج الاسترشادية للطلاب فى جميع المواد لتدريبهم على نموذج محاكى للامتحان الحقيقى وتوفيره على موقع الوزارة. 
9- حصر إعداد الطلاب المتقدمين للامتحان والذى تخطى الـ700 ألف طالب وطالبة وإرسالها إلى المطبعة. 
10- جار تجهيز أرقام جلوس الطلاب داخل لجان النظام والمراقبة. 
 

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