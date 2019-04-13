تعرف على أبرز استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2019 × 10 معلومات

كتب محمود طه حسين

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو المقبل، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز خطوات الوزارة نحو الاستعداد للاختبارات.

1- انتهاء طلاب الثانوية العامة من تسجيل الاستمارات الإلكترونية وكتابة الاستمارة الورقية.

2- اختيار أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة وتكليفهم.

3- اختيار العاملين بالكنترولات ولجان النظام والمراقبة وأيضا رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل.

4- فتح باب التقدم للراغبين فى العمل كملاحظين ومقدرى درجات بكنترولات الثانوية العامة.

5- إعادة قواعد تنظيم وتوزيع الملاحظين فى لجان الامتحانات بحيث يتم التوزيع داخل المحافظة.

6- التنسيق مع الجهات المعنية بامتحانات الثانوية العامة استعدادا للامتحانات.

7- الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية وفق نظام البوكليت والتأكيد على ارتفاع نسبة الأسئلة الاختيار من متعدد فى الامتحانات.

8- توفير نماذج الاسترشادية للطلاب فى جميع المواد لتدريبهم على نموذج محاكى للامتحان الحقيقى وتوفيره على موقع الوزارة.

9- حصر إعداد الطلاب المتقدمين للامتحان والذى تخطى الـ700 ألف طالب وطالبة وإرسالها إلى المطبعة.

10- جار تجهيز أرقام جلوس الطلاب داخل لجان النظام والمراقبة.