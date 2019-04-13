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تعرف على آراء الفقهاء فى حكم من أدرك صلاة الجماعة قبل التسليم

السبت، 13 أبريل 2019 09:00 ص
تعرف على آراء الفقهاء فى حكم من أدرك صلاة الجماعة قبل التسليم صلاة الجماعة - أرشيفية
كتب لؤى على
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أدركت صلاة الجماعة قبل أن يسلم الإمام فهل أخذ أجر الجماعة؟

سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف ، وجاء رد اللجنة كالآتى: 

اختلف الفقهاء فيمن أدرك الإمام قبل أن يسلِّم؛ فهل تُحتَسَب له الجماعة أم لا على قولين:
 
القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة.
 
القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركاً إلا بإدراك ركعة كاملة.
 
فعلى قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام. 
 
 

 


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