تعرف على آراء الفقهاء فى حكم من أدرك صلاة الجماعة قبل التسليم

أدركت صلاة الجماعة قبل أن يسلم الإمام فهل أخذ أجر الجماعة؟
سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف ، وجاء رد اللجنة كالآتى:
اختلف الفقهاء فيمن أدرك الإمام قبل أن يسلِّم؛ فهل تُحتَسَب له الجماعة أم لا على قولين:
القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة.
القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركاً إلا بإدراك ركعة كاملة.
فعلى قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.
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