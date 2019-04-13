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تشديدات أمنية بطريق برج العرب لتأمين مباراة الأهلى وصن داونز

السبت، 13 أبريل 2019 11:50 ص
تشديدات أمنية بطريق برج العرب لتأمين مباراة الأهلى وصن داونز استاد برج العرب - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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كثفت قوات الأمن بالإسكندرية من تواجدها بطريق برج العرب، بمدخل الإسكندرية، لتأمين مباراه الأهلى المقامة باستاد برج العرب مساء اليوم فى إياب دورى أبطال إفريقيا.

وبدأت التأمينات من مدخل الكافورى على طريق مصر إسكندريه الصحراوى والطريق المؤدى لإستاد برج العرب، ومنع تواجد السيارات وإزاله كافة الاشغالات والسيارات المتواجدة على الطريق لتأمين الفريقين .

كما تواجدت العديد من الأكمنة على الطريق لتفتيش الجماهير من بداية دخولهم بطريق الكافورى، حتى وصولهم للاستاد مع التأكيد بوجود تذاكر للمباراه وعدم وجود الآلات حادة أو ألعاب نارية لعدم إحداث حالات شغب بين الجماهير.

وكانت قد أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، عن الخطة الأمنية لتأمين مباراه الأهلى وصن داونز بالتعاون مع شركة فالكون للتأمينات.

حيث تقوم إدارة البحث الجنائى بفحص المترددين على محيط الإستاد ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الإستاد عدا حاملى التذاكر.

ومن جانبها، دفعت إدارة الحماية المدنية بعناصرها على جميع مداخل الإستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للإستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.

وتضمنت الخطة وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للإستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات.

وجرى تجهيز أقوال أمنية متحركة مكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائى بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن.

 

 

 

 


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