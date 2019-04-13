تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية من مطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة إن رحلة الخطوط التركية رقم 6469 المتجهة إلى إسطنبول تأخر إقلاعها لأكثر من ساعة، وتأخرت أيضا رحلة طيران فلاى ناس رقم 871 المتجة إلى مدينة أبها السعودية بسبب أعمال الصيانة والتشغيل.

وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتين أيضا للخطوط السعودية، أحدهما متجة إلى المدينة المنورة وتحمل رقم 318، والرحلة رقم 314 المتجهة إلى مدينة الرياض، بسبب أحوال الطقس فى مطارات الوصول بالإضافة إلى أعمال تشغيل الرحلات.