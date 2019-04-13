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تأجيل إعادة محاكمة 42 من عناصر الإخوان الإرهابية فى أحداث مطاى لجلسة الغد

السبت، 13 أبريل 2019 11:36 م
تأجيل إعادة محاكمة 42 من عناصر الإخوان الإرهابية فى أحداث مطاى لجلسة الغد محكمة
فريق المحافظات
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 أجلت مساء السبت  محكمة جنايات المنيا  برئاسة المستشار  سليمان  الشاهد  وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان،  وبحضور ممثل النيابة  عبد الله الغدايقى وأمانة سر محسن فكرى ومحمد مصطفى، إعادة محاكمة 42  متهما إخوانيا  فى أحداث حرق قسم شرطة مطاى وقتل العقيد مصطفى العطار، إلى جلسة غدا الأحد للمرافعة واستعمت المحكمة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بأحداث حرق واقتحام قسم شرطة مطاى وقتل  العقيد مصطفى العطار نائب مأمور قسم  الشرطة إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة .

والمتهمين بلغ عددهم 42 متهما بينهم 15  محبوسين  و10 أخرين تعاد إجراءت محاكمتهم من الخارج  و10 أخرين أمرت المحكمة بضبطهم وإحضارهم لجلسة الغد، والجميع كان محكوما عليهم بالسجن المؤبد غيابيا، قبل أن تعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

كما قررت مساء اليوم السبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد  وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد  ووائل  شعبان حافظ  وأمانة سر محسن فكرى ومحمد مصطفى هارون حجز النطق بالحكم على 51  متهما من عناصر الإخوان الإرهابية فى أحداث تظاهر بمركز سمالوط  إلى جلسة 17 إبريل.

كانت أجهزة  الأمن ألقت  القبض على  المتهمين خلال تظاهر وقطع الطرق أمام  قرية قلوصنا بمركز سمالوط،  بتهم  بينها التظاهر وتعطيل حركة المواصلات والتحريض على العنف وإثارة الشغب.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

amin daoud

إعادة محاكمة ..!؟

 خونة وإرهابيين

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