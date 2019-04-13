بعد تكليفه رئيسا للبعثة الرسمية.. وزير الرى يبحث استعدادات موسم الحج

التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى بصفته رئيسا لبعثة الحج الرسمية لهذا العام بقرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنه 2019، مع اللواء عمرو على لطفى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية ورئيس مكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية لبحث الاستعدادات وكافة الإجراءات المٌتخذة للموسم.

ووجه وزير الرى، بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنجاح موسم الحج وخروجه بالشكل الأمثل والعمل على تلافى كافة السلبيات فى المواسم السابقة وتذليل كافة العقبات لتحقيق أفضل سٌبل الراحة والأمان لكل الحجاج المصريين وسيتم عقد لقاءات دورية مع كفة الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والإعداد الجيد لموسم الحج.