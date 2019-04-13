بعد تصنيفه إرهابيا.. إيران تلوح برد انتقامى على أى تحرك ضد الحرس الثورى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

حذر حميد بعيدى نجاد، سفير إيران لدى بريطانيا من أى تحرك أمريكى ضد قوات الحرس الثورى الإيرانى فى المنطقة وخصوصا فى الخليج، ملوحا بـ"رد انتقامى قوى".

وقال بعيدى نجاد خلال مقابلة مع كريستيان امانبور على CNN الاخبارية "الحقيقة هى أن القوات الأمريكية الآن فى المنطقة"، وزعم السفير الإيرانى أن هناك مخاوف داخل المؤسسات الأمريكية بعد تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، لأن ذلك له تأثير فورى على وضع القوات الأمريكية فى المنطقة وفى وضع متقلب للغاية".

وتابع "إيران في وضع مستقر جدا، لسنا خائفين مما تؤمن به الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، في الحقيقة، نحن نتعاون بصورة إيجابية في جميع المجالات، الاقتصادية والسياسية وحتى الدفاع على مستوى المنطقة، ونعتقد أن إجراءات الولايات المتحدة تهدف للتأثير على التعاون الإيراني في المنطقة".

وأضاف "إيران الآن في مزاج تعاوني جيد في المنطقة بين إيران والعراق كما تعلمون، زار الرئيس روحاني العراق وقابل كل المسؤولين الرفيعين والناس في عدد من المدن ولدينا تعاون جيد جدا مع أفغانستان وباكستان وحكومات أخرى في المنطقة".